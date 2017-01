Globetrotter faz cesta do telhado do estádio dos Warriors e desafia Curry

A companhia de basquete freestyle Harlem Globetrotters está em Oakland, cidade da franquia Golden State Warriors, para começar sua turnê mundial em 2017.

Os malabaristas da bola laranja farão uma série de apresentações no estádio do time da casa, o Oracle Arena, e prepararam um desafio para Stephen Curry e Klay Thompson: os "Splash Brothers".

Uma das principais estrelas dos Globetrotters, apelidado de Buckets (que em tradução livre significa baldes, mas no linguajar do basquete se refere às cestas), subiu com seu colega Scooter no telhado do estádio dos Warriors e acertou um arremesso a quase 30 metros de altura.

Após o feito, Buckets aproveitou para desafiar os "Splash Brothers" a repetirem a façanha. Curry é o recordista da NBA de bolas de três numa mesma partida e numa mesma temporada e Thompson venceu o último desafio de três pontos do All-Star Game - no ano anterior, foi derrotado justamente pelo companheiro de Warriors.