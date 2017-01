Popó se inspirou em namorado de Pugliesi em novo visual: "super chique"

Do UOL, em São Paulo

Acervo Pessoal Popó mostra novo visual

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas virou meme na internet. O motivo foi o seu novo visual. Ele resolveu platinar o cabelo. Em conversa com o UOL Esporte, o boxeador explicou o motivo da mudança para 2017.

"Queria ficar bonito igual ao Erasmo (Eramos Viana, namorado da blogueira Gabriela Pugliesi)", disse Popó.

O problema é que antes de Popó completar o processo de platinagem, o boxeador mostrou as fotos em seus perfis nas redes sociais. A partir deste momento, ele foi comparado a diversas pessoas como as atrizes Nicette Bruno e Meryl Streep, a apresentadora Astrid Fontenele e o youtuber Whinderson Nunes.

"Achei super chique (as comparações). Coloquei para zoar mesmo, não tinha terminado a pintura", completou o boxeador.

Popó ainda confirmou que o visual inspirado no namorado de Pugliesi irá ao ringue em abril deste ano. Segundo o boxeador, será sua despedida das lutas. Questionado se aprovou o resultado, Popó disse que "amou" e disse que manterá o visual.

Em seu Instagram, ele ainda ressaltou que o importante é ser feliz: "Aí galera o importante é ser feliz e entrar 2017 com dinheiro na conta e sem dever nada a ninguém! Deixe que dizem que pensem que falem", escreveu.

Depois do processo se encerrar (foto acima), Popó revelou o resultado para os seus fãs no perfil do Instagram.

Reprodução/Instagram