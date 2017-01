Mundo da F-1 parabeniza Schumacher por aniversário e Massa ressalta saudade

Michael Schumacher completa 48 anos de idade nesta terça (03). O ex-piloto de Fórmula 1, que está há 3 anos se recuperando de um acidente de esqui, recebeu os parabéns e os pensamentos para que se recupere de diversos famosos do mundo do automobilismo como o próprio brasileiro Felipe Massa e a escuderia Ferrari.

Felipe Massa desejou Parabéns. "Feliz aniversário meu irmão . Continue lutando! Muitas saudades! Que te ilumine e te de muita força . Fé", escreveu o brasileiro junto a uma foto dos dois pilotos nos tempos da Ferrari.

Fernando Alonso falou sobre Schumacher em entrevista ao site Auto Motor und Sport. "Michael era especial. De todos os pilotos com que competi, sem dúvida era o que tinha mais talento. Todo mundo respeita Michael como uma lenda. Para minha geração, sempre será o homem que dominou a F-1. É um privilégio ter tido a oportunidade de competir com ele por m Mundial", disse o espanhol.

O Twitter oficial da Ferrari lembrou do aniversário e postou a hashtag continue lutando Michael.

#OnThisDay in 1969, a legend was born...#HappyBirthday to the great Michael Schumacher!

Thinking of you always, Champ #KeepFightingMichael pic.twitter.com/

ciEAzh5APk