Réveillon em resort tem bate-boca entre Beckham e ex-chefe da McLaren

One&Only Reethi Rah/Divulgação Ron Dennis encontrou ex-jogador no Resort One&Only Reethi Rah, nas Maldivas

O Resort One&Only Reethi Rah, nas Ilhas Maldivas, recebeu uma luxuosa festa de Réveillon no sábado (31). No entanto, alguns nomes bastante conhecidos que decidiram passar a virada de ano no local acabaram protagonizando um desentendimento. No caso, David Beckham, Gordon Ramsay e Ron Dennis.

De acordo com a imprensa europeia, Ron Dennis, ex-chefe de equipe da McLaren, havia acabado de cear com seu grupo de viagem quando decidiu se acomodar em uma poltrona para acompanhar o espetáculo programado pelo hotel para a noite. Entretanto, como o grupo de Dennis era consideravelmente grande (cerca de 30 pessoas), acabou ocupando mais assentos do que havia reservado.

Entre os assentos que o grupo ocupou, estavam alguns reservados ao chefe de cozinha Gordon Ramsay, ao ex-jogador de futebol David Beckham e a suas respectivas companhias. Quando os dois chegaram ao local e encontraram as poltronas ocupadas, tentaram resolver a situação com Dennis – sem sucesso.

"Beckham se dirigiu pessoalmente a Dennis, e este respondeu de maneira grosseira, fazendo menção à exorbitante quantidade de dinheiro que estava gastando nas férias de fim de ano", descreveu o jornal esportivo espanhol AS.

O ex-jogador, com passagens por clubes como Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain, não gostou da réplica de Ron Dennis, e o volume da discussão se elevou. "É certo que as vozes eram muito fortes, mas tudo foi uma tempestade em um copo d'água. Eles (Beckham e Dennis) se conhecem há séculos, e tudo foi resolvido no dia seguinte", assegurou o um amigo do ex-dirigente da McLaren, segundo o site do jornal britânico Daily Mail.

