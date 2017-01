"Pupilo" de Kaká decide, e São Paulo estreia com goleada na Copinha

LUCIANO CLAUDINO / ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos favoritos ao título, o São Paulo estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada sobre o Genus, de Rondônia. Em Capivari, o tricolor emplacou 6 a 0 no oponente e saltou à liderança do Grupo 13 da competição. Camisa 10 e "pupilo" de Kaká, o meia Frizzo foi o destaque da partida.

O placar elástico é a maior goleada da competição até aqui (antes, o Joinville havia batido o Vitória da Conquista por 5 a 0). Frizzo fez os dois primeiros gols do jogo. Militão, Heron (duas vezes) e Geovane também marcaram.

O armador Frizzo é fã confesso de Kaká, e minutos antes da partida recebeu mensagem do ídolo no vestiário. "Fiquei muito surpreso e feliz com a mensagem. Pelo jeito, isso me ajudou muito. Já mandei resposta para ele. Queria agradecer muito pelo carinho e pela força que ele me passou antes do jogo", disse Frizzo, no intervalo, ao SporTV.

O jogo

Frizzo abriu a contagem, aos 4 minutos de jogo, ao finalizar de canhota, na saída do goleiro, livre e de dentro da área. Ele mesmo ampliou, aos 27, com bonito chute da entrada da área, no ângulo. Pouco antes, o armador havia carimbado o travessão em bola que não entrou por capricho.

O duelo, desde então, virou passeio para o time paulista: ainda na primeira etapa, o volante Militão converteu pênalti sofrido por Matheus Lu. Heron, pouco depois, fez o 4 a 0 em "lance de centroavante" - o camisa 9 balançou a rede com apenas dois toques na redonda, após receber na área. Heron voltou à carga no começo do segundo tempo, aos 3 minutos.

Geovane, que substituiu Frizzo na metade final, anotou belo gol com o pé canhoto, em finalização da entrada da área, aos 28 minutos, e fechou a conta.

Líder da chave

O Grupo 13 tem o São Paulo na liderança graças aos critérios de desempate - o clube do Morumbi soma os mesmos três pontos do Capivariano, mas alcançou saldo positivo de seis gols, enquanto o adversário tem apenas um (mais cedo, venceu a União Barbarense por 2 a 1).

Na próxima rodada, marcada para quinta-feira (05), o tricolor enfrenta a União Barbarense e o Genus pega o Capivariano. As partidas podem definir os dois classificados do Grupo 13 com antecedência, caso o São Paulo e o time anfitrião vençam.

O sub-20 do tricolor da capital paulista chega à Copinha na condição de favorito por ter feito uma temporada de 2016 quase impecável. Em seis torneios disputados, a equipe conquistou cinco títulos: Libertadores, Copa Ouro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa RS. Faltou justamente a Copa São Paulo de Futebol Júnior - o caneco ficou com o Flamengo.