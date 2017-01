Confusão? Atletas do Vasco usam uniformes diferentes em vitória na Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Carlos Gregorio Jr./Vasco Camisas diferentes do Vasco durante jogo contra Rio Branco (ES) pela Copinha

Após o tropeço inesperado na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco entrou em campo nesta quinta-feira (5) para encarar o Rio Branco (ES) e seguir vivo na competição. Antes mesmo de a bola rolar, no entanto, um fato chamou a atenção: as camisas diferentes utilizadas pelos jogadores cruzmaltinos.

As camisas tinham cores e modelos parecidos, mas a borda da Cruz-de-malta não era igual para todos. Enquanto uns vestiam o uniforme novo, com borda branca, outros estavam com o modelo antigo, sem borda e a cruz toda vermelha.

Pelo menos três jogadores de linha, mais o goleiro João Pedro, utilizavam o uniforme sem borda na cruz. O fato não chegou a ser notado pela arbitragem, que não obrigou a troca das camisas.

Vitória e recuperação

E a troca nas camisas não chegou a atrapalhar a equipe carioca. O Vasco venceu o Rio Branco por 2 a 1 e se recuperou na disputa da chave realizada no estádio Luisão, em São Carlos (SP). O zagueiro Athyla e o atacante Paulo Victor marcaram os gols da vitória; Robinho descontou para os capixabas. O goleiro vascaíno João Pedro ainda pegou um pênalti e impediu o empate.

Com o resultado positivo, o time de São Januário chegou à segunda colocação do grupo, com três pontos, e depende apenas de si para avançar na Copinha. O Vasco precisa de uma vitória simples no próximo sábado (7), contra o líder São Carlos, no encerramento da fase de grupos. O time da casa goleou o Botafogo (PB) por 5 a 1 na abertura da rodada desta quinta.