São Paulo goleia de novo e assegura vaga antecipada no mata-mata da Copinha

O São Paulo voltou a golear na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira (05), e emplacou 6 a 2 na União Barbarense. Com o resultado, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 13, o time do Morumbi assegurou vaga antecipada no mata-mata do torneio.

Camisa 10 do tricolor, Frizzo, o "pupilo" de Kaká, foi destaque outra vez: marcou mais dois gols, a exemplo do que fez na estreia.

O meio-campista abriu a contagem ao aparecer na área como centroavante, logo aos 10 minutos de jogo. Aos 15, Vinícius aproveitou vacilo da zaga para ampliar. Caíque fez o terceiro, aos 27. A União Barbarense diminuiu aos 44, com Rodney, mas ainda deu tempo de Frizzo anotar outro e levar o duelo ao intervalo com 4 a 1 no placar.

Na segunda etapa, Vinícius fez o quinto do tricolor, aos 9 minutos, e Rodney balançou a rede outra vez para diminuir, aos 22. Paulo Boia, em falha do goleiro, fechou a conta.

Frizzo, ex-Corinthians, está aproveitando com gols a chance que teve. O titular da posição na preparação do São Paulo para a Copinha foi Shaylon, mas Rogério Ceni o chamou para participar da pré-temporada com os profissionais nos Estados Unidos. Shaylon, aliás, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na última quarta.

O tricolor chegou a seis pontos em dois jogos e lidera a chave. Mais do que isso, garantiu que será pelo menos o segundo colocado do Grupo 13, o que lhe garante vaga no mata-mata. A primeira colocação ainda não está assegurada.

Ponto negativo para o São Paulo foram os dois gols levados. Na estreia, a defensiva da equipe havia passado zerada, em um 6 a 0 contra o Genus. Na próxima rodada, o clube da capital paulista resolverá sua situação no grupo contra otime anfitrião, o Capivariano, no sábado (07).

A União Barbarense perdeu as duas partidas que fez e está eliminada. Também no sábado, cumprirá tabela contra o Genus.

Sequência na Copinha

Classificado, o São Paulo cruzará na próxima fase contra o primeiro ou segundo colocado do Grupo 14. Por lá, o Nova Iguaçu já está classificado, mas, bem como o São Paulo, não tem a liderança assegurada. Desportivo Brasil e Chapecoense brigam pelo segundo espaço, e o Sampaio Corrêa está eliminado.

Na segunda fase, portanto, o tricolor pegará um entre esses três adversários: Nova Iguaçu, Desportivo Brasil ou Chapecoense. A organização da Copinha prevê segunda fase, terceira fase, oitavas, quartas, semifinal e final.