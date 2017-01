Veja jogadores que estão encostados ou podem virar moeda de troca

Com o Mercado da Bola a todo vapor no início da temporada, nem todo jogador sabe qual será seu futuro em 2017. Muitos times do Brasil estão com atletas encostados, fora dos planos ou que podem virar moeda de troca em alguma outra negociação.

Confira os nomes que dificilmente terão chances de jogar por seus clubes atuais e podem mudar de time em breve:

Divulgação/SantosFC Alison (Santos) Sem espaço no Santos com a chegada de Leandro Donizete, tem contrato até o final de 2017, mas pode abreviar sua passagem pelo time que o revelou. Foi campeão da Copinha em 2013

Alexandre Lops/AI Inter Anderson (Internacional) Com salário alto e um segundo ano instável no Inter, Anderson é uma das principais moedas de troca do Colorado. O jogador garante que quer ficar no clube, já rejeitou três propostas, mas a direção pensa em colocá-lo no mercado

Érico Leonan/São Paulo Auro (São Paulo) Revelado no São Paulo, o lateral direito não faz parte dos planos de Rogério Ceni. O clube pretende emprestá-lo

Site Oficial / saopaulofc.net Carlinhos (São Paulo) Encostado no final do ano passado, o lateral tem contrato até o fim de 2017, mas dificilmente jogará novamente pelo São Paulo. O clube procura interessados

Bruno Cantini/Clube Atlético Mineiro Carlos Eduardo (Atlético-MG) Contratado em abril de 2016, entrou em campo por 11 vezes, mas não convenceu. Tem contrato até dezembro de 2017, mas a tendência é de continuar sem espaço na equipe

Carlos Gregório Júnior / Flickr Vasco Diguinho (Vasco) O Vasco tem como meta reduzir a média de idade do time, e Diguinho, 33 anos, está fora dos planos. Vai se apresentar em 12 de janeiro e treinar separado até achar um novo clube

Lucas Uebel/Grêmio Henrique Almeida (Grêmio) O presidente Romildo Bolzan Júnior já disse publicamente que ele não será aproveitado. Recebeu uma proposta do Coritiba e negocia com o clube. Caso não feche, ficará encostado

Nelson Perez / Site oficial do Fluminense Henrique Dourado (Fluminense) O investimento foi pesado e o retorno ficou aquém das expectativas. Com contrato até 2020, o centroavante deverá ter seu destino longe das Laranjeiras na próxima temporada. A tendência é que saia por empréstimo

Vitor Silva / SSPress Hyuri (Atlético-MG) Contratado por US$ 1 milhão, chegou no início de 2016 e até começou bem o ano, mas caiu muito de rendimento e terminou a temporada como segundo reserva. Está fora dos planos para este ano

Divulgação/Twitter Jean (Corinthians) Contratado após passagem pelo Paraná Clube em agosto, somou apenas 12 minutos em campo pelo Corinthians. O clube busca um jogador mais renomado para a posição e deve emprestá-lo assim que possível

Cesar Greco/Ag Palmeiras João Pedro (Palmeiras) O lateral revelado na base alviverde deve ser emprestado para ganhar rodagem. Para o setor, o Palmeiras já tem Jean, busca Samuel Xavier e ainda pode ficar com Fabiano. O vínculo com o Palmeiras vai até o início de 2020

Washington Alves/Light Press Joel (Cruzeiro) O camaronês tem vínculo com o Cruzeiro até junho de 2020 e foi emprestado ao Santos no ano passado. Apesar de atuações frequentes nas últimas temporadas, terá forte concorrência e não está nos planos de Mano

Paulo Fernandes/Vasco.com.br Jorge Henrique (Vasco) Aos 34 anos, o atacante está fora dos planos da diretoria, que tem o objetivo de diminuir a média de idade do elenco. Vai se apresentar em 12 de janeiro e treinar separado até achar um novo clube

Paulo Fernandes/Vasco.com.br Júlio César (Vasco) Assim como Diguinho e Jorge Henrique, o lateral esquerdo vai se apresentar em 12 de janeiro e treinar separado até achar um novo clube. Está fora dos planos do Vasco

Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação Lucas (Palmeiras) Emprestado ao Cruzeiro em 2016, o lateral direito está fora dos planos de Eduardo Baptista no Palmeiras. O Fluminense está interessado. O vínculo com o Palmeiras vai até o fim de 2017

Lucas Uebel/Getty Images Lucas Coelho (Grêmio) O atacante de 22 anos volta de empréstimo do Londrina e deve ser colocado pelo Grêmio em outra negociação

AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE Marcelo Lomba (Internacional) Reserva de Danilo Fernandes e contratado às pressas por conta da lesão do titular, o goleiro tem caminho livre para ser usado como moeda de troca

Ricardo Duarte/Divulgação SC Internacional Marquinhos (Internacional) Depois de quase fechar com Sport e São Paulo, Marquinhos ficou no Inter e está fora dos planos para 2017

Cesar Greco / Agência Palmeiras/ Divulgação Matheus Sales (Palmeiras) Destaque na conquista da Copa do Brasil 2015, o atleta entrou poucas vezes em campo na temporada passada. Existe a possibilidade de ele ser negociado com o Fluminense. O vínculo com o Palmeiras se encerra em dezembro de 2020

Lucas Uebel/Grêmio Maxi Rodríguez (Grêmio) O meia uruguaio volta de empréstimo do Peñarol. Até fechar com outro time, ficará fora do elenco principal

REUTERS/Enrique Marcarian Mena (Cruzeiro) Volta de empréstimo do São Paulo e será a quarta opção de Mano (Diogo Barbosa, Bryan e Edimar já estão no time). Por isso não deverá ser utilizado e pode sair novamente

Rodrigo Gazzanel/Futura Press Mendoza (Corinthians) Voltou de empréstimo do New York City, mas o Corinthians não quer aproveitá-lo. O jogador já recusou uma proposta do Bahia. O contrato vai até o fim de 2018

NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C Osvaldo (Fluminense) Pouquíssimo aproveitado nos últimos meses de 2016, o atacante deve ser envolvido pelo Fluminense em alguma negociação

Guilherme Kastner/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo Rodrigão (Santos) Com poucas chances no Santos, o centroavante deve ser usado como moeda de troca no mercado. Rodrigão tem contrato com o Santos até 2021

Diego Salgado/UOL Rodrigo (Palmeiras) Vindo do Goiás, o volante jogou somente 19 minutos com a camisa do Palmeiras - na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória. O contrato dele com o clube paulista vai até o fim de 2017

Divulgação/Santos FC Thiago Ribeiro (Santos) Volta ao Santos após ficar encostado no Bahia e não está nos planos do time paulista. Com salário alto, deve ser emprestado ou vendido. Contrato vai até o final de 2017

Divulgação/Site oficial do Palmeiras Vagner (Palmeiras) O goleiro foi contratado para a temporada 2016, mas não aproveitou as oportunidades depois da lesão de Fernando Prass. Hoje é o quarto goleiro, atrás de Jailson e Vinícius Silvestre, além do próprio Prass

Lucas Uebel/Grêmio Wallace Oliveira (Grêmio) O Grêmio liberou o jogador para buscar outro clube. Porém, como seu vínculo é do Chelsea e ele está no Tricolor por empréstimo, não será desligado. O agente quer que ele cumpra o vínculo até o meio do ano. Ficará encostado