Reataram? Neymar posta foto ao lado de Bruna Marquezine na madrugada

Os rumores de uma reconciliação entre Neymar e Bruna Marquezine ganharam força na madrugada desta quinta-feira. O jogador do Barcelona, que desembarcou no Brasil nesta semana, postou uma foto em uma rede social ao lado da atriz global – ambos aparecem fantasiados no registro.

Não foi apenas Neymar que registrou imagens ao lado de Bruna Marquezine. Em determinado momento da festa, quando a atriz era gravada, o atacante "invadiu" o vídeo fazendo careta.

Semana atrás, uma foto de Neymar e Bruna jantando também chamou a atenção nas redes sociais. Naquela ocasião, segundo pessoas próximas, a jovem esteve em Barcelona.

Em novembro, Neymar postou uma foto em uma rede social. Um quadro da atriz foi flagrado ao fundo da imagem. Em agosto, nos Jogos Olímpicos do Rio, a jovem parabenizou o jogador pela medalha de ouro com um caloroso abraço ao fim da partida contra a Alemanha no Maracanã.

De acordo com apuração do UOL Esporte, Neymar e Bruna Marquezine vivem um bom momento no relacionamento, com viagens constantes entre os dois. Apesar disso, eles não falam publicamente sobre isso e nem se rotulam como namorados.

Mais companhias na noite

Neymar também postou uma foto ao lado de amigos famosos. Nela, o jogador do Barcelona aparece com o cantor Thiaguinho, o levantador Bruninho e o surfista Gabriel Medina, que fazia aniversário e organizou a festa à fantasia em Maresias.

O jogador do Barça entrará em campo nesta quinta-feira, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, para um jogo é beneficente. O time montado pelo craque enfrentará a equipe dos amigos de Robinho. O duelo intitulado de Ousadia x Pedalada começa às 21h45.