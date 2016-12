Internacional renova contrato de Alan Ruschel até o fim de 2018

Divulgação/SC Internacional Alan Ruschel definiu na noite da última sexta-feira a renovação de contrato

O Internacional decidiu, na noite da última sexta-feira, renovar o contrato do lateral esquerdo Alan Ruschel, um dos seis sobreviventes no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. O novo compromisso do jogador com o clube colorado vai até 31 de dezembro de 2018.

O vínculo assinado passa a valer a partir de janeiro. De acordo com o planejamento dos médicos, Alan Ruschel permanecerá pelo menos seis meses afastado dos gramados, em recuperação do acidente – o lateral sofreu com uma grave lesão na coluna.

Apesar da renovação com o Internacional, Ruschel segue como jogador da Chapecoense até maio de 2017, conforme acordo de empréstimo firmado anteriormente.

O Internacional, por intermédio do site oficial do clube, colocou à disposição toda a estrutura para a recuperação do atleta. Ruschel, no entanto, manifestou o desejo de retomar a carreira pela Chapecoense no segundo semestre do próximo ano.

