Casamento de Lucas tem surpresas de Belo e A. Pires e lustres de R$ 500 mil

Lucas Moura se casou em grande estilo com Larissa Saad na noite de sexta-feira, em São Paulo. A festa contou com a presença de jogadores famosos e teve direito a muitas surpresas para os noivos com a apresentação do cantor Belo e show de Alexandre Pires e Tiago Abravanel.

Os noivos demonstraram muito romantismo ao celebrarem a união. O craque do PSG não escondeu o nervosismo antes de subir no altar. Durante a cerimônia, apertou forte a mão da mãe Fátima, respirou fundo e se emocionou em vários momentos. Ainda fez uma bela declaração para Larissa que fez boa parte dos convidados ir às lágrimas.

Um dos pontos altos foi a surpresa que Larissa preparou para o noivo. Sem que Lucas esperasse, o cantor Belo entrou no meio da cerimônia para cantar a música "Vi Amor no seu Olhar", que sempre foi especial para o casal.

"Foi tudo lindo. Mas a parte mais emocionante foi ver ela entrar. Quando toca a musiquinha (marcha nupcial), não tem como segurar", disse Lucas.

As surpresas não pararam por aí. Lucas contratou Alexandre Pires para fazer um show sem que Larissa soubesse. O relógio já batia quase 1 h quando o cantor mineiro entrou para animar a pista e fazer os cerca de 600 convidados cantarem os hits do Só Pra Contrariar. A festa ainda teve a apresentação de Tiago Abravanel, além de um DJ.

Além das atrações, o casamento chamou a atenção pela decoração pomposa com estilo clássico nas cores branca, fendi e dourado. O destaque ficou por conta dos 20 lustres espalhados pelo teto do salão, todos feitos com cristais Baccarat, considerado um dos mais puros do mundo. O preço de cada lustre para compra gira em torno de R$ 500 mil, segundo a assessoria de imprensa do evento. O bolo com cinco andares e estilo rococó também ornamentou a festa.

O estilo dos noivos não ficou para atrás. Larissa usou um vestido da estilista Dani Messih todo bordado a mão com 15 mil pedras de cristais e mini pérolas que demorou mais de seis meses para ficar pronto. O terno de Lucas era assinado pela grife Camargo Alfaiataria e foi preciso que o dono da marca João Camargo fosse a Paris diversas vezes para fazer as provas.

Vários amigos de Lucas fizeram questão de parabenizar os noivos. O meia Kaká foi com a nova namorada Carolina Dias. Os jogadores Marquinhos e Maxwell, que atuam com ele no PSG, e o goleiro Denis, do São Paulo, também compareceram. As ausências mais sentidas foram de Neymar, que havia confirmado presença na festa, além de Rogério Ceni e Luís Fabiano.