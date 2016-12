IFFHS elege Tite 8º melhor técnico de seleções; Simeone ganha entre clubes

AP Photo/Ricardo Mazalan

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou nesta terça-feira (27) os rankings de melhores treinadores de 2016 com um brasileiro entre os escolhidos. Por seu trabalho iniciado na metade do ano, Tite angariou pontos suficientes para ser o oitavo melhor entre os treinadores de seleções.

Tite ficou empatado com Marc Wilmots, que foi demitido recentemente da seleção da Bélgica. Fernando Santos, campeão da Eurocopa por Portugal, foi eleito o melhor, deixando em segundo a grande surpresa da lista: o sueco Lars Lagerbeck, que levou a Islândia às quartas de final da Eurocopa. Joachim Löw completa o top 3.

No ranking de técnicos de clubes, Diego Simeone foi premiado pro seu trabalho no Atlético de Madri e superou Zinedine Zidane, que ficou em segundo apesar do título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Melhor em 2015, o técnico Luis Enrique, do Barcelona, ficou apenas na sexta colocação.

Nenhum brasileiro aparece neste ranking com 13 treinadores. A maior surpresa é Pitso Mosimane, que treina o time sul-africano Mamelodi Sundowns e ficou na décima colocação.

Veja os rankings

Técnico de seleções

1 – Fernando Santos (Portugal) - 199 pontos

2 – Lars Lagerbeck (sueco/técnico da Islândia) - 71 pontos

3 – Joachim Löw (Alemanha) - 62 pontos

4 – Chris Coleman (País de Gales) - 61 pontos

5 – Didier Deshamps (França)- 52 pontos

6 – Antonio Conte (Itália) - 17 pontos

7 – Ante Cacic (Croácia) - 8 pontos

8 – Marc Wilmots (Bélgica) - 3 pontos

8 – Tite (Brasil) - 3 pontos

10- Bernd Storck (Hungria) - 1 ponto

10- Ange Postecoglu (Austrália) - 1 ponto

10- Adam Nawalka (Polônia) - 1 ponto

Técnico de clubes



1 – Diego Simeone (Atlético de Madri) - 113 pontos

2 – Zinedine Zidane (Real Madrid) - 108 pontos

3 – Claudio Ranieri (Leicester) - 86 pontos

4 – Josep Guardiola (Bayern de Munique/Manchester City) - 62 pontos

5 – Unai Emery (Sevilla/PSG) - 38 pontos

6 – Luis Enrique (Barcelona) - 24 pontos

7 – Jürgen Klopp (Liverpool) - 16 pontos

8 – Mauricio Pochettino (Tottenham) - 15 pontos

9 – Massimiliano Allegri (Juventus/Torino) - 6 pontos

10 – Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) - 5 pontos

11 – Arsène Wenger (Arsenal) - 4 pontos

12 – Leonardo Jardim (Monaco) - 3 pontos

12 – Olivier Blanc (PSG) - 3 pontos