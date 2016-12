Palmeiras confirma contratação de Guerra, do Atlético Nacional-COL

O Palmeiras confirmou nesta terça-feira, 27 de dezembro, a contratação do venezuelano Alejandro Guerra. O meia, de 31 anos, assinou contrato de três temporadas com o clube, que vai desembolsar R$ 10 milhões para tirar o jogador do Atlético Nacional-COL, segundo apurou o UOL Esporte.

O jogador se destacou na conquista do título da Copa Libertadores deste ano, quando foi eleito o melhor atleta da competição continental. O Santos também havia demonstrado interesse no jogador, mas não conseguiu levar a transação adiante. O UOL já havia antecipado o acordo entre as partes no último dia 22.

A equipe colombiana até tentou segurá-lo em seu elenco, mas não resistiu à proposta do Palmeiras. No início da semana, o jogador havia postado fotos de sua despedida do país.

Em mensagem divulgada pelo próprio Palmeiras, o jogador faz elogios a seu novo clube. "Olá, amigos. Aqui quem fala é Alejandro Guerra. Esta é uma mensagem para toda a torcida do Palmeiras. Obrigado pelos votos, pelas mensagens. Quero dizer que estou muito contente por chegar a este grande clube. Mando um forte abraço a todos. Nos veremos logo", diz, em espanhol.

Pelo Atlético Nacional, Guerra disputou 34 partidas neste ano e marcou 10 gols. Na Libertadores, foram 13 jogos (nove vitórias, três empates e uma derrota). O venezuelano também é frequentemente convocado para defender a seleção de seu país. O meia iniciou a sua carreira no Caracas, também passou pelo Anzoátegui e Mineros antes de chegar ao Atlético Nacional, em 2014

Além dele, o Palmeiras contratou outros dois meias para 2017, Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz).

