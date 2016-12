Boca Juniors anuncia a saída de atacante Carlos Tevez para o futebol chinês

Reprodução Segundo comunicado, Boca aceitou negociação 'respeitando a vontade do jogador'

O Boca Juniors anunciou nesta quinta-feira a saída do atacante Carlos Tévez para o futebol chinês. O novo destino do jogador é o Shanghai Greenland Shenhua, equipe que conta com o atacante nigeriano Obafemi Martins e com o meia colombiano Fredy Guarín, entre outros estrangeiros.

Segundo nota oficial, "o Club Atlético Boca Juniors chegou a um acordo com o Shanghai Greenland Shenhua, da China, pela transferência de Carlos Tevez, respeitando a vontade do jogador de continuar sua carreira futebolística no país asiático". A nota não cita valores referentes à transferência.

"O jogador Carlos Tevez agradeceu ao Boca Juniros por aceitar negociar e por encontrar uma solução que beneficiou todas as partes envolvidas", diz o comunicado. O atacante marcou 25 gols em 56 partidas durante sua segunda passagem pela equipe, conquistando dois títulos: a Copa Argentina 2014/2015 e o Campeonato Argentino 2015.

Ainda em seu comunicado, o Boca deseja sorte a Carlitos.

"Você estará sempre em nossos corações. A partir de amanhã, o mundo xeneize começará a sonhar com sua volta. No Boca, trabalharemos para facilitar seu retorno. Qualquer esforço será ínfimo para voltar a ver você com nossa camiseta", encerra.

