Felipe Melo chama torcedor de burro após pergunta sobre Palmeiras e Fla

Do UOL, em São Paulo

Reprodução A conversa entre Felipe Melo e o internauta

Felipe Melo se envolveu em uma polêmica com torcedores nesta quarta (28) ao se propor a responder algumas perguntas de internautas em seu Twitter. O jogador discutiu com um deles que perguntou sobre uma transferência para o Palmeiras por um valor menor do que o Flamengo teria oferecido e chamou o internauta de burro.

"O flamenguista @_felipemelo_ pediu R$ 1 milhão ao @Flamengo e fechou com o @SEPalmeiras por R$ 300k? Alguém poderia confirmar?", questionou o torcedor. Felipe Melo respondeu na sequência de forma que o internauta não entendeu.

"P**** kkkkk que diferença heim kkkkkkkkkkk", disse o jogador da Inter de Milão. O internauta então diz que foi o que leu na imprensa esportiva brasileira.

Reprodução/Twitter

"E questão de inteligência , basta ser inteligente e pensar !!", escreveu Felipe Melo, que continuou. "Tô justificando nada pra você, já que não entendeu então eu vou ser mais claro, você é burro!".

O torcedor não perde a educação e escreve: "Obrigado pelos elogios. Não é minha opinião, são notícias da imprensa. Não se ofenda, seja feliz onde for!. Não entendi porque me ofendeu. A imprensa divulgou, só quis confirmar, e achei que vc entenderia. Seja feliz onde for!!", completa.

Felipe Melo finaliza a questão desejando boas festas ao torcedor. "A recíproca é verdadeira , e minha opinião, desde já te desejo um ano novo cheio de Deus pra vc é sua família!!".

Felipe Melo passa as férias em sua casa no Rio de Janeiro e o futuro do jogador da Inter de Milão ainda não foi definido. O Palmeiras é o principal clube que poderia contratar o atleta para 2017.