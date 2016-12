Neymar volta a falar em Flamengo: 'É um time que tenho vontade de jogar'

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Ramos/Getty Images

Após declarar pouco antes dos Jogos Olímpicos Rio-2016 que seria uma honra jogar pelo Flamengo, o atacante Neymar voltou a se manifestar sobre o clube carioca durante o Jogo das Estrelas, evento já tradicional e organizado pelo ídolo Zico.

Ao ser perguntado sobre a dupla com o Galinho na partida festiva, o camisa 11 do Barcelona não fugiu das perguntas e alimentou o sonho dos rubro-negros.

"Quem sabe? Seria uma grande honra jogar no Flamengo e estar aqui todos os dias. É um time que eu tenho vontade de jogar", afirmou.

Em julho, Flamengo e Neymar "trocaram beijos" durante a preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e movimentaram o imaginário dos torcedores que sonham em contar futuramente com um dos principais jogadores do futebol mundial.

Rafinha também se manifestou sobre o Flamengo. O filho de Mazinho sempre se declarou torcedor do Rubro-negro.

"Se Deus quiser, algum dia, vou jogar no Flamengo", encerrou.