Flamengo fecha patrocínio de R$ 200 milhões com energético tailandês

Do UOL, no Rio de Janeiro

Divulgação Parceira de R$ 200 milhões do Flamengo chega ao Brasil em janeiro de 2017

O Flamengo fechou um patrocínio milionário para os próximos seis anos. A parceria com a Carabao, marca de bebida energética da Tailândia, renderá cerca de R$ 200 milhões aos cofres rubro-negros. O contrato ainda será votado pelo Conselho Deliberativo antes de ser oficializado. A informação foi publicada pelo blog do colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pela reportagem do UOL Esporte.

Em 2017, a marca da empresa ficará na manga do uniforme e R$ 15 milhões entrarão nos cofres rubro-negros. Entre 2018 e 2022, a Carabao injetará R$ 35 milhões anuais no clube carioca e passará ao patrocínio máster, ocupado atualmente pela Caixa Econômica Federal.

Além dos altos valores, o Flamengo receberá uma porcentagem na venda do energético. O clube negocia no momento a renovação de contrato com a Caixa. Atualmente, o banco estatal paga R$ 25 milhões por ano ao Rubro-negro, que deseja fechar o vínculo por R$ 30 milhões no próximo ciclo.

Apenas em propriedades no uniforme, o Flamengo receberá mais de R$ 60 milhões na temporada 2017 com as parcerias envolvendo a Caixa, o curso de línguas Yes!, a Carabao, a MRV e a Tim.