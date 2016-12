Coutinho supera Neymar e é eleito o melhor brasileiro na Europa em 2016

AFP PHOTO / PAUL ELLIS Meia-atacante do Liverpool evitou 'tricampeonato' de Neymar, escolhido em 14 e 15

O Sambafoot, site europeu especializado em futebol brasileiro, divulgou neste sábado (31) o vencedor do "Samba de Ouro", prêmio ao melhor jogador do país em atividade no continente.

Em 2016, o escolhido foi Philippe Coutinho. Com 32,13% dos votos, o meia-atacante do Liverpool levou a melhor sobre Neymar, que havia vencido o prêmio em 2014 e 2015. O camisa 11 do Barcelona ficou com 13,35% dos votos.

"Peça-chave do Liverpool e agora titular do Brasil sob o comando de Tite, o jogador de 24 anos teve um belo ano em 2016 e se estabeleceu como um dos futuros líderes da seleção", descreve o site.

Entre os primeiros colocados, Casemiro (Real Madrid) ficou com o terceiro lugar, somando 13,35% dos votos. Marcelo, também do Real, somou 6,81% dos votos e foi quarto. Roberto Firmino, do Liverpool, contabilizou 6,25% dos votos e foi o quinto.

