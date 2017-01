Chapecoense estreia na Copinha em jogo com faixas e um minuto de aplauso

A Chapecoense entrou em campo pela primeira vez após a tragédia aérea na Colômbia nesta terça-feira (3), contra o Nova Iguaçu, na estreia da equipe na Copa São Paulo de Futebol Junior.

O início da partida ficou marcado por diversas homenagens. As duas equipes entraram com faixas. Os jogadores da Chape carregaram a mensagem "Somos mais que 11. Somos todos Chapecoense", enquanto os jogadores do Nova Iguaçu entraram com os dizeres "Somos o recomeço. #ForçaChape".

O início da partida ainda ficou marcado por um minuto de aplausos e por gritos da torcida presente no estádio em Porto Feliz, a 112 km de São Paulo.

A Chapecoense está no grupo 14 da Copinha. Além de Nova Iguaçu, a Chape enfrentará o Sampaio Corrêa-MA, na próxima quinta (3), e o Desportivo Brasil, no sábado (5).