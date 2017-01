Felipe Melo posta porquinho, mas anúncio do Palmeiras fica para esta quinta

David W Cerny/Reuters

O volante Felipe Melo aumentou a expectativa para seu anúncio como reforço do Palmeiras na noite desta quarta-feira (04), ao postar no Twitter o emoji de um porquinho. O torcedor do clube alviverde, no entanto, terá de esperar mais um pouco para considerar oficialmente o atleta como jogador do elenco.

Segundo apuração do UOL Esporte, a confirmação da contratação do jogador ficará para esta quinta-feira. Ainda faltam detalhes a serem acertados. Felipe Melo, que já conseguiu liberação na Inter de Milão, deverá assinar vínculo de três anos com o Palmeiras.

— Felipe Melo (@_felipemelo_) 4 de janeiro de 2017

Não foi só Felipe Melo quem aumentou a expectativa de anúncio. Também no Twitter, o Palmeiras publicou emoji de caneta e papel, que pode ser entendido como um contrato sendo assinado.

Felipe Melo, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo 2010, será o sexto reforço do Palmeiras para a temporada 2017: Keno, Raphael Veiga, Hyoran, Guerra e Michel Bastos já estão confirmados pelo campeão brasileiro.

— SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 4 de janeiro de 2017