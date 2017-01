Presidente do Santos está na Argentina para fechar com Barcos

Twitter Velez Barcos está emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina, mas deve rescindir contrato

O Santos continua a sua busca por um centroavante renomado no futebol. O UOL Esporte apurou que o presidente Modesto Roma está na Argentina, onde espera fechar a contratação do atacante Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio e que atualmente defende o Vélez Sarsfield. As conversas estão bem adiantadas, e a diretoria santista espera fechar o negócio ainda nesta quinta-feira.

O Santos já encaminhou o acerto financeiro com Barcos, mas ainda precisa acertar a liberação do centroavante no Vélez. O atacante pertence ao Sporting, mas está emprestado ao clube argentino até junho deste ano.

A boa notícia é que a diretoria santista já foi informada que o Sporting não tem interesse em permanecer com Barcos e, por isso, deve facilitar a liberação do jogador. Desta forma, a contratação do argentino só depende do acerto com o Vélez, que pode ocorrer nesta quinta.

Caso a contratação de Barcos seja fechada, o Santos desiste de fechar com o atacante Luis Fabiano. A estratégia da diretoria santista foi negociar com os dois jogadores no mesmo período, priorizando o melhor custo beneficio.

O Santos busca um centroavante de renome para fazer "sombra" ao atacante Ricardo Oliveira.

Desde que o camisa 9 chegou ao clube paulista no início de 2015, a diretoria considera que as apostas mais modestas não vingaram – casos de Nilson em 2015, e Rodrigão e Joel em 2016.

Além de fechar com o Barcos, o Santos ainda espera contratar dois atacantes de velocidade e que atuem pelos lados de campo. A lista é extensa: Robinho, Marinho, Bruno Henrique, Bernard, Tayson e Clayton. Mas nenhum destes alvos está próximo do clube.

Até o momento, o Santos contratou quatro reforços para esta temporada: o atacante Vladimir Hernandes, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral ambidestro Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.

