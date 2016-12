Cris Cyborg é notificada por violação em antidoping no UFC

Do UOL, em São Paulo

AP Photo/Eraldo Peres

A brasileira Cris Cyborg foi notificada nesta quinta-feira por uma possível violação da política antidoping do UFC. A irregularidade teria acontecido em teste feito fora do período de competição, em 5 de dezembro.

Apesar de ser uma notificação, o anúncio é praticamente uma confirmação do doping. Desde que a nova política antidoping do UFC foi implantada, em parceria com a USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos), nenhum lutador que chegou a ser notificado teve sua situação revertida.

A substância proibida pela qual Cyborg teria sido pega não foi informada pelo UFC, mas segundo comunicado do agente da atleta, Ray Elbe, não se trata de um anabolizante.

"Não foi por um esteroide, e ela tem uma receita médica como parte da terapia pós-luta que ela tem recebido por causa dos severos cortes de peso. Isso [notificação] já era conhecido há alguns dias, e o médico de Cris tem estado em contato direto com a USADA, entregando todos os registros de paciente necessários para mostrar as razões pelas quais Cris precisava do remédio", diz o texto.

Já a própria Cyborg se disse tranquila quanto à situação. "O que posso dizer agora é que eles estão conversando com meu médico, e estou calma. Todos sabem que estou doente, que estou me recuperando do corte de peso que precisei fazer para lutar. O que está acontecendo é pós-corte de peso. Não é nada ruim, estou passando por tratamento", declarou.

Em nota, o Ultimate afirmou que dará apoio ao processo completo antes de anunciar qualquer punição à lutadora.

Atual campeã do Invicta FC, Cyborg fez duas lutas em peso casado de 63,5kg no UFC: contra Leslie Smith e Lina Lansberg. Em ambos os combates, a brasileira venceu por nocaute.

Quer receber notícias de MMA de graça pelo Facebook Messenger? Clique AQUI e siga as instruções.