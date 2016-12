Cyborg diz ser atleta limpa e que substância era de uso terapêutico

Reprodução

No mesmo dia em que foi notificada pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) de uma potencial violação da política antidoping, Cris Cyborg se manifestou. Em seu Facebook, a lutadora afirmou ser uma atleta limpa e que a substância investigada é necessária para um tratamento pela qual ela está sendo submetida.

De acordo com Cyborg, a substância encontrada em seu teste foi o diurético Espironolactona. A lutadora afirma que o elemento era utilizado em um tratamento e que seu médico estava ciente das políticas da USADA.

A brasileira foi notificada nesta quinta-feira por uma possível violação da política antidoping do UFC. A irregularidade teria acontecido em teste feito fora do período de competição, em 5 de dezembro.

Apesar de ser uma notificação, o anúncio é praticamente uma confirmação do doping. Desde que a nova política antidoping do UFC foi implantada, em parceria com a USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos), nenhum lutador que chegou a ser notificado teve sua situação revertida.

Confira a declaração de Cris Cyborg:

Tenho orgulho de ser um membro da USADA, e ter sido a primeira lutadora a completar um ano de testes do programa da USADA antes de competir pelo UFC.

Fui testada 14 vezes desde que entrei no programa, duas vezes no último bimestre de 2016 e nunca fui flagrada em nenhuma amostra.

Meu médico tem experiência com os testes da USADA e me infirmou que não era necessário nenhum passo adicional para a aprovação do tratamento feito por mim após minha luta no UFC Brasília.

Estamos cooperando integralmente com a USADA nesse momento e já iniciamos o processo para pedir isenção retroativa pelo uso terapêutico.

Aos meus fãs que estão desapontados com a notícia, peço desculpas.

Vocês podem ter certeza que a substância que está sendo analisada não é para melhorar o desempenho. Ela é necessária para o meu tratamento específico. Tenham confiança de que sou uma atleta limpa.

Quer receber notícias de MMA de graça pelo Facebook Messenger? Clique AQUI e siga as instruções.