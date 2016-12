"É o momento da minha vida", diz Amanda Nunes sobre luta com Ronda

Reprodução/Twitter Amanda Nunes defenderá o cinturão dos galos contra Ronda Rousey na próxima sexta (30)

"Esse é o momento da minha vida." É com este sentimento que Amanda Nunes vai encarar Ronda Rousey na luta principal do UFC 207, na próxima sexta-feira (30), em Las Vegas. Se a ex-rainha do UFC retorna ao octógono um ano após ser destronada por nocaute, a lutadora baiana surpreendeu contra Miesha Tate para tomar o cinturão dos galos em junho passado.

Agora, em sua primeira defesa de cinturão contra Ronda, Amanda diz estar vivendo o momento que sempre buscou.

"Estou muito forte, esse é o meu momento, que estava procurando a todo instante, ninguém vai tirar de mim. Esse momento chegou e estou bem preparada para ele, mental, física e tecnicamente", afirmou em entrevista ao UOL Esporte na terça (27).

Perguntada se acredita que Ronda acusou além da conta o golpe de ter perdido o cinturão dos galos, a campeã brasileira afirmou que sim. "Todo mundo sabe, não sou só eu que estou dizendo, com certeza ela mostrou insegurança com a derrota."

Derrotada por Holly Holm em novembro do ano passado, Ronda "sumiu" - diminuindo drasticamente a relação com a imprensa e até mesmo com os fãs pelas redes sociais. Embora acredite que a ex-campeã possa sentir a falta de ritmo no começo da luta, Amanda diz esperar a melhor Ronda possível.

"Eu acho que o ritmo de luta é muito importante, mas o ritmo de treinamento também, acredito que ela pode estar um pouco off no ritmo, mas Ronda é uma atleta, ela nunca perde o espírito de atleta, não posso pensar que ela vai vir despreparada. Você treina um mês e às vezes está preparada. No dia da luta, vou esperar a melhor Ronda Rousey, e vou estar preparada para tudo naquele momento", destacou.

'Vou nocautear a Ronda'

Getty Images

Amanda Nunes vive situação curiosa: mesmo campeã dos galos do UFC, ainda é vista por muitos fãs e críticos do MMA como zebra contra Ronda Rousey. Ela não se incomoda e promete nocautear a badalada oponente.

"As pessoas pensam mesmo, eu já estou acostumada com essa coisa de ser azarona, sempre zebra. Desde a primeira luta nos EUA, cheguei como zebra e nocauteei minha adversária em 14 segundos. Isso vai acontecer também com a Ronda, não sei se em 14 segundos, mas vai acontecer, vou nocautear a Ronda. Vou ser honesta, eu sou a melhor, com certeza."

Apesar da vitória indiscutível contra Miesha Tate no UFC 200, no qual finalizou a então campeã com um mata-leão para arrancar o cinturão dos galos, Amanda sabe o peso de sustentar o cinturão. Que mais difícil que vesti-lo, é fazer carreira com ele na cintura. Ela reconhece que terá de mostrar tudo contra o maior nome do MMA feminino da história.

"Pelo fato de essa luta ser contra a Ronda, que durante muito tempo dominou essa categoria, as pessoas ainda pesam que ela pode fazer o que fez no passado, mas não pode. Essa é a luta que tenho que mostrar tudo, vou mostrar por que sou campeã, que estou aqui para ficar, eu sou a melhor do mundo, esse cinturão pertence a mim, essa luta é minha", disse Nunes, que fala com a mesma firmeza com que bate.

