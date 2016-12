Amanda Nunes aparece de leoa e faz encarada respeitosa com Ronda Rousey

Amanda Nunes e Ronda Rousey se encararam se forma respeitosa na véspera da luta que valerá o cinturão do peso galo no UFC 207, nesta sexta-feira (30), em Las Vegas. Mas a brasileira que roubou a cena.

Na noite desta quinta, enquanto Ronda continuou em silêncio e esboçou apenas um leve sorriso ao subir no palco, a brasileira apareceu com uma máscara de leoa e interagiu com o público.

"[Essa luta] Significa tudo para mim, vou mostrar mostra para todo mundo que sou a campeã, estejam prontos para amanha à noite", disse a brasileira, vaiada pelo público americano em Las Vegas.

Reprodução Amanda Nunes e Ronda Rousey se encaram para o UFC 207 em Las Vegas

Mais cedo nesta quinta, tanto Amanda como Ronda subiram na balança e bateram o peso para a luta principal do UFC 207. A baiana de Pojuca, a 70 km de Salvador, defenderá pela primeira vez o cinturão dos galos, enquanto a americana retornará ao octógono um ano após ser destronada da categoria que dominou.

Com o início do card principal marcado para as 22h15 do horário de Brasília desta sexta, a luta entre Amanda e Ronda deve começar por volta da 00h30 da madrugada de sábado. O evento terá transmissão do canal por assinatura Combate e poderá ser acompanhado em tempo real pelo Placar UOL.

Quer receber notícias de MMA de graça pelo Facebook Messenger? Clique AQUI e siga as instruções.