"Não ligo para nada a não ser ganhar esta luta", diz Ronda

Diego Ribas/AgFight Ronda adotou a discrição na preparação para a luta contra Amanda Nunes

Desde que perdeu o cinturão dos galos em novembro do ano passado, Ronda Rousey adotou o silêncio. Mesmo na semana que marca seu retorno ao octógono, nesta sexta-feira (30), no UFC 207, contra a atual campeã Amanda Nunes, a ex-rainha do Ultimate não tem dado atenção à imprensa.

Ronda, inclusive, teve autorização do manda chuva Dana White para não participar do evento reservado ao atendimento à imprensa do UFC 207. Mas em sua primeira declaração nesta semana da luta no novo episódio do "UFC Embedded", ela disse estar focado com todas as suas energias na chance de retomar o cinturão.

"Eu não ligo para nada exceto ganhar esta luta e não estou gastando energia em mais nada", afirmou Ronda.

Nesta quinta (29), Ronda bateu peso para a luta contra Amanda: entrou muda e saiu calada. Na noite de quarta, ela postou uma foto em seu Instagram na qual exaltou sua nova forma e escreveu "tema o retorno".

Com o início do card principal marcado para as 22h15 do horário de Brasília desta sexta, a luta entre Amanda e Ronda deve começar por volta da 00h30 da madrugada de sábado.