Ronda faz 1ª aparição no UFC 207 e bate peso; luta com Amanda é confirmada

Calada e sem dar atenção a ninguém. Foi assim que Ronda Rousey voltou ao UFC na pesagem oficial do UFC 207 nesta quinta (29). A ex-campeã peso galo bateu o peso de 61 kg. Ela foi a primeira lutadora a subir na balança, às 15h, horário de Brasília em ponto.

Ronda Rousey não chegou a fazer nem mesmo o tradicional gesto com os braços que os lutadores costumam fazer em suas pesagens no UFC.

Ronda Rousey enfrentará a brasileira Amanda Nunes em seu retorno ao octógono pelo título dos galos feminino, por volta da meia-noite (horário de Brasília) da próxima sexta (30), em Las Vegas. A brasileira também subiu na balança e bateu o seu peso.

Desafiante masculino fica pelado para bater peso

A norte-americana tem evitado muito a imprensa nos últimos dias nos Estados Unidos e não compareceu ao Media Day nesta quarta (28) levantando ainda mais polêmica. Ronda quer ficar totalmente concentrada para a luta contra a brasileira.

Um susto marcou a pesagem do primeiro desafiante do cinturão dos galos masculino. Cody Garbrandt precisou ficar pelado para bater o seu peso de 61 kg e lugar pelo título contra Dominick Cruz. Cruz passou com tranquilidade pela balança.

Brasileiro que falhou cinco vezes na balança passa tranquilo

O brasileiro John Lineker tem um nervosismo maior a cada vez que sobe na balança do UFC. O lutador já falhou 5 vezes na tentativa de bater peso dos galos. Desta vez, no entanto, passou sem problemas e conseguiu atingir o peso para lutar contra o ex-campeão TJ Dillashaw, que também passou com tranquilidade pela balança logo em seguida.

Hendricks e Borg não batem peso

Faltando menos de 30 minutos para o fim do tempo de pesagem, Johny Hendricks, que enfrentaria Neil Magny, subiu na balança e pesou 78,7kg, ultrapassando em mais de um quilo o limite. Assim como ele, Ray Borg, que abriria o card principal do UFC 207 contra Louis Smolka, também não conseguiu vencer a balança. Ambos serão multados em 20% das suas bolsas, com valores revertidos as seus adversários.

Confira todas as lutas dos do UFC 207:

Card principal:

Amanda Nunes x Ronda Rousey

Dominick Cruz x Cody Garbrandt

John Lineker x TJ Dillashaw

Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Louis Smolka x Ray Borg

Card preliminar:

Johnny Hendricks x Neil Magny

Carlos Junior (Cara de Sapato) x Marvin Vettori

Mike Pyle x Alex Garcia

Brandon Thatch x Niko Price

Alex Oliveira (Cowboy) x Tim Means

