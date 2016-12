Lineker perde do ex-campeão Dillashaw e se distancia da briga pelo cinturão

John Lineker foi derrotado pelo ex-campeão dos pesos galos (61kg) TJ Dillshaw no UFC 207, em Las Vegas, na madrugada deste sábado (31), e se distanciou da disputa pelo cinturão da categoria.

Lineker foi dominado do início ao fim do combate e perdeu por decisão unânime dos juízes, que marcaram vitória por 30-26 para Dillashaw. Ambos viviam a expectativa da vitória para chegar à condição de desafiante da divisão.

Com o resultado, enquanto o brasileiro se distancia da oportunidade de brigar pelo título dos galos, o ex-campeão Dillashaw torna-se o principal desafiante do vencedor da luta entre o atual campeão Dominick Cruz contra Cody Garbrandt.

Após o combate, Dillashaw elogiou o queixo duro de Lineker e pediu a luta valendo o cinturão. "Meu cotovelo já estava doendo", brincou Lineker. "Eu estou muito feliz, eu trabalhei muita luta de chão para isso, fui dominante ma luta. Eu quero meu cinturão, esse cinturão é meu, o Dominck Cruz não é o cara, esse título é meu", afirmou o ex-campeão."

A luta

A luta começou com Dillashaw partindo para cima e dominando o centro do octógono, enquanto Lineker se defendeu bem dos chutes do adversário e buscou os contragolpes, principalmente com o direto de direita. Primeiro assalto movimentado, principalmente na parte final, quando levantaram o público.

O segundo round começou com a mesma estratégia de ambos os lados, mas com Dillashaw começando a dominar Lineker. Ele conseguiu levar o brasileiro para o chão logo no início e encaixou bons socos e cotoveladas no rosto do rival. E a luta seguiu com Lineker acuado, de costas no tatame até o soar do gongo.

No último assalto, já com o rosto sangrando, Lineker foi atrás do prejuízo, mas Dillashaw lutou com inteligência, jogou a pressão para o brasileiro e ainda quase o finalizou com uma chave de panturrilha. Lineker resistiu até o final, mas foi claramente inferior no duelo.

