Amanda Nunes nocauteia Ronda em segundos e mantém cinturão dos galos do UFC

Amanda Nunes frustrou o tão aguardado retorno de Ronda Rousey ao maior evento de MMA do mundo. Na madrugada deste sábado (31), no UFC 207, em Las Vegas, a brasileira nocauteou a ex-campeã em segundos e manteve o cinturão dos pesos galos de modo impressionante. Foi um atropelo.

A brasileira acabou com o combate em menos de um minuto: foram exatos 48 segundos. Ela partiu com tudo para cima da ex-rainha para impor o novo reinado. Abusou do boxe, amassou o queixo de Ronda, que nem caiu no chão para ser nocauteada.