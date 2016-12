Medina joga bolo na cabeça de convidado durante festa a fantasia

Do UOL, em São Paulo

O aniversário de Gabriel Medina teve a presença de diversos famosos, como Neymar, Bruna Marquezine, Bruninho e Thiaguinho. Os amigos chegaram a subir no palco para cantar parabéns para o surfista. Mas, o bolo não pode ser muito bem aproveitado.

Afinal, Medina resolveu usar o bolo de uma forma diferente. O surfista jogou o doce na cabeça de um amigo antes do bolo se espatifar todo no chão.

A mesa do bolo de Medina foi uma prancha de surfe. Além do bolo, a decoração ainda contava com alguns cupcakes.

A festa de aniversário de Medina foi a fantasia realizada em Maresias.