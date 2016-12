Colômbia diz que Bolívia não tem capacidade para analisar acidente da Chape

A Aeronáutica Civil da Colômbia disse nesta sexta-feira (23) que o governo da Bolívia não tem competência para dar resultados oficiais sobre a investigação do acidente aéreo com o avião da Chapecoense.



"A Bolívia não tem a faculdade, não tem a competência para dar resultados oficiais de investigação. O país líder da investigação é a Colômbia", disse o diretor da entidade, Alfredo Bocanegra, a RCN Radio.



O governo da Bolívia responsabilizou na terça-feira a empresa LaMia, de matrícula boliviana e dona da aeronave, e o piloto pelo acidente em morreram 71 pessoas, a maioria jogadores e diretores do Chapecoense, em uma zona montanhosa próxima Medellín.



Segundo o documento, o avião não contava com o combustível necessário para realizar o trajeto entre Santa Cruz de la Sierra e o aeroporto de Rionegro, que serve a Medellín, a mesma hipótese que as autoridades colombianas apontaram desde que a tragédia aconteceu, em 28 de novembro.



Bocanegra afirmou que a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) estabelece que o país onde acontece o incidente aéreo é o encarregado de realizar as investigações, neste caso a Colômbia.



"Com todo o respeito pela Bolívia, eu queria entender que isso foi um ato de imprudência, de boa fé, mas de imprudência, é uma indelicadeza (...) o oficial é o que é dito em Bogotá", afirmou.



O funcionário informou que na segunda-feira será apresentado na capital colombiana o primeiro relatório preliminar oficial da tragédia envolvendo o clube brasileiro.



Colômbia, Brasil e Bolívia formaram uma comissão tripartite para esclarecer as causas da tragédia aérea.