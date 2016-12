Confusão nos corredores e falha na balança roubam a cena em pesagem do UFC

O clima entre Dominick Cruz e Cody Garbrandt só piora. Depois de semanas de provocações, o desafiante deixou claro na última quarta-feira (28) que não levou na esportiva quando sua namorada foi citada pelo rival, o que o fez partir para cima e garantir o fim prematuro de uma entrevista que ambos comandavam no ginásio T-Mobile. Mas nesta quinta-feira (29) o pior quase aconteceu.

Nos bastidores da pesagem para o show de número 207, evento programado para esta sexta-feira (30), quase todos os atletas bateram o peso e se credenciaram para o confronto. No entanto, enquanto Cody saia da sala e Cruz chegava para se pesar, as duas equipes protagonizaram novo desentendimento, mas a turma do deixa disso impediu que as coisas terminassem de forma pior.

A notícia ruim ficou por conta de Johny Hendricks, que encara Neil Magny no card preliminar. Mais uma vez, o ex-campeão não bateu o peso e, com 1,2 kg acima do permitido, deve ceder parte de sua bolsa ao rival antes de protagonizar sua última luta na divisão dos meio-médios (77 kg). Além dele, Ray Borg foi outro competidor que perdeu a luta contra a balança e cravou quase dois quilos a mais dos 57 kg estimados para a categoria dos moscas.

Por sua vez, apesar de passarem na balança, Cody Garbrandt, Marvin Vettori e Dong Hyun Kim precisaram da 'toalha amiga' para, pelados, atingirem os limites corretos de suas divisões – 61 kg, 84 kg e 77 kg, respectivamente.