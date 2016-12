Golpe ilegal interrompe luta e polêmica marca card preliminar do UFC 207

Rigel Salazar/ Ag. Fight Alex ?Cowboy? não teve condições de voltar para a luta após tomar joelhas na cabeça

Alex 'Cowboy' abriu o card preliminar do UFC 207 nesta sexta-feira (30) e viu o sonho de se apresentar no último show do ano se transformar em um pesadelo. Diante do experiente Tim Means, o brasileiro protagonizou um combate para lá de polêmico logo no primeiro round, tanto que a luta terminou sem um vencedor oficial.

Depois de um bom começo, o brasileiro foi derrubado e, no momento em que tentava levantar, foi acertado por duas joelhadas ilegais. E aí a polêmica começou. Enquanto o árbitro separava a luta e anunciava o tempo de descanso para que o brasileiro se recuperasse, o meio-médio (77 kg) americano dava início às suas reclamações.

De acordo com ele, Cowboy estava com um joelho no chão, o que, somado ao outro pé, garantiriam dois apoios no solo, e a regra condena golpes a partir de três pontos. No entanto, ele se esqueceu de contar o outro pé do brasileiro, que a essa altura já dava sinais de que não tinha condições de continuar da disputa.

O anúncio oficial de "No Contest" deve ser colocado em discussão nos próximos dias. Afinal, a regra diz que caso os golpes ilegais aplicados na primeira metade da disputa sejam intencionais, a desclassificação deve ser aplicada. E logo na entrevista no octógono Means garantiu que buscava o nocaute e que não tinha conhecimento de que a regra dos três apoios funcionava dessa forma.

Após o resultado, o técnico do brasileiro falou ao site MMA Fighting que irá recorrer da decisão. Todo mundo viu que o joelho foi ilegal. Isso é inacreditável. Nos vamos apelar, queremos esta vitória", afirmou Otávio Duarte, que falou sobre o estado do brasileiro.

"Ele ficou tonto, o que é normal após tomar duas joelhadas no rosto, mas ele está bem agora", explicou Duarte.

Lutas velozes

Após o duelo de Alex Cowboy, Alex Garcia, que nocauteou Mike Pyle, e Niko Price, que finalizou Brandon Thatch, quebraram a banca dos experientes rivais ainda no primeiro round e fizeram a alegria da torcida, que ainda não lotava o ginásio T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Acompanhe os resultados do UFC 207

Alex Garcia nocauteou Mike Pyle no 1º round;

Niko Price finalizou Brandon Thatch no 1º round;

A luta entre Alex 'Cowboy' Oliveira e Tim Means terminou em 'No Contest'.