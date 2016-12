Amanda provoca treinador de Ronda e decreta: "Ela tem que aposentar"

"Sabia que ela trocaria. Ela acha… Seu treinador disse que ela tem uma boa trocação. Sabia que ele trocaria, mas que quando eu conectasse socos ela tentaria me clinchar. Vi que o primeiro soco aumentou minha confiança e eu apenas continuei", narrou, antes de retomar o assunto e deixar claro que o sinal de silêncio que fez após a luta era direcionado a Tarverdyan.

"Ela acha que ela é uma boxeadora. Ele colocou na cabeça dela e ela acreditou não sei porquê. Ela tem um grande judô, mas ele colocou essas coisas malucas na cabeça dela. E ela começou a piorar. Eu sou uma real striker", bradou.

Com a vitória aniquiladora, a brasileira ainda se deu ao luxo de decretar a aposentadoria da rival. De acordo com ela, não existe mais motivação suficiente para que a já milionária americana volte a trilhar o caminho do sucesso nos octógonos.

"Você fez muito por esse esporte. Obrigada! Mas agora você pode tirar um tempo para descansar e talvez fazer outra coisa. Ela é milionária agora. Por que ela quer fazer isso e se machucar? Eu serei campeã para sempre. Ela tem que aposentar. Ela não terá o cinturão mais. Ela vai aposentar. Se ela quiser a revanche, farei a mesma coisa. Ela não pode conter meus socos".

