Piloto é atingido por raio durante rali Dakar e mesmo assim termina prova

Reprodução/Facebook Ivan Jakes é atendido após acidente com raio em etapa do rali Dakar

A terceira etapa do rali Dakar foi marcada por um grande susto envolvendo um piloto eslovaco. Ivan Jakes, da equipe KTM, pilotava a sua moto quando foi atingido por um raio durante a competição. Mesmo sendo atingido pela descarga elétrica, completou a prova, chegando em 15º.

A médica do Dakar, Marcela Lauko, contou como foi a situação com o piloto. "Apresentava dor do lado esquerdo do corpo, ele também tinha dificuldades para enxergar e teve um quadro de convulsão no momento que o raio caiu. Entrou pelo corpo, porque o metal da moto atrai a eletricidade do raio, entra pelo corpo e pode migrar para todos os lados. Ele disse que não chegou a cair, mas não se recorda bem o que aconteceu. Ele melhorou depois no hospital", disse a profissional.

O episódio aconteceu quando faltava 300 km para o final do percurso, na Argentina. Mesmo assim, o eslovaco continuou. Ele sentia fortes dores no braço esquerdo, informou o site Motorsport.com.

"Graças a Deus ele não pisou na terra, pois teria causado um aterramento e seria pior", disse o chefe da equipe do eslovaco ao site.

O piloto passou a tarde no hospital de Jujuy, província da Argentina, e os médicos descartaram maiores consequências em seu quadro de saúde. Após o susto, Ivan Jakes ainda deve retornar à disputa da Dakar, na Bolívia.