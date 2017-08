A última entrevista com Floyd Mayweather e Conor McGregor antes da luta deste sábado, em Las Vegas, foi marcada por posturas muito diferentes entre os dois lutadores. O irlandês manteve seu estilo falastrão, provocador e atacou muito o adversário. Já o americano preferiu um tom mais político, até elogioso, para com seu rival.

“Eu vou f**er com esse cara de qualquer maneira. Era melhor ele ter ficado aposentado, ter me deixado quieto onde eu estava, ter ficado de boca fechada”, começou o campeão peso leve do UFC. “Esse senhor não está no mesmo nível de luta que eu. Na verdade, ele não está nem mesmo no mesmo nível de homem que eu sou.”

Como já é uma tradição, McGregor fez sua previsão sobre como o combate deve acabar, assim como sempre faz em suas lutas no UFC. “Estou preparado para fazer 12 rounds com uma intensidade incrível. Eu vou pressionar o tempo todo. Ele não está preparado para o que vai encontrar. Mas não se preocupem: isso não vai passar do primeiro round.”

“Quando isso acabar, vou aproveitar os 20 segundos seguintes para curtir e já vou estar pensando: Quem será o próximo?”, seguiu Conor. “Admito que depois da minha vitória, vou ficar um pouco triste por ele, por tudo que já fez. Mas era só ter me deixado quieto.”

Mais calmo, mantendo a tranquilidade que lhe é peculiar, Floyd preferiu um discurso de agradecimento antes de sua 50ª e última luta como boxeador profissional, em quase 21 anos de carreira. “O mundo está falando dessa luta, todo mundo só quer saber desses dois lutadores. Eu levo isso muito a sério há 21 anos e estou levando do mesmo jeito dessa vez.”

“Tenho certeza que ele fez uma grande preparação para termos um uma grande luta, vamos dar a melhor luta da história para os fãs. Nós somos os melhores no que fazemos. Conor é um grande lutador em pé. Tenho certeza que não vai ser fácil. Teremos sangue e lágrimas no final dessa noite”, completou o boxeador norte-americano.

Mayweather ainda fez um alerta para Conor, que diz que o boxeador está velho e nunca enfrentou ninguém com seu poder de nocaute. “Não vai ser fácil, McGregor. Não vai ser fácil como você está imaginando. Pacquiao tinha bombas, Canelo tinha bombas, Shane Mosley tinha bombas. Todos Hall da Fama do Boxe. E eu estou aqui. Com meu queixo inteiro. O que você está preparando para dar, melhor estar pronto para receber também.”