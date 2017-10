Vettel registra melhor tempo na última volta e largará na pole no México

Do UOL, na Cidade do México (MEX)

Sebastian Vettel largará na primeira colocação no GP do México. O alemão registrou o melhor tempo no treino deste sábado (28) na última volta e deixou para trás líder o inglês Lewis Hamilton. Próximo do título, o piloto da Mercedes sairá em terceiro neste domingo (29), às 17h (de Brasília), enquanto Max Verstappen ficou em segundo.

O inglês poderia ter levado o título no último fim de semana, mas Vettel se manteve na cola do rival e impediu a conquista antecipada em Austin. Desta vez, basta Hamilton cruzar a linha de chegada na quinta colocação para conquista do tetracampeonato da Fórmula 1.

Único brasileiro da categoria, Felipe Massa ficou com a 11ª posição no grid, parando novamente no Q2.

Como foi o treino no México

Na primeira parte da classificação, Ferrari e Red Bull decidiram não usar os pneus ultramacios, os mais rápidos do final de semana, seguros de que teriam tempos bons o suficiente para passar para o Q2, o que aconteceu com tranquilidade. Com isso, as Mercedes não tiveram concorrência e lideraram com Hamilton à frente de Bottas por centésimos.

Apenas quatro pilotos seriam eliminados na primeira parte do treino, uma vez que Pierre Gasly teve problemas no motor ainda no treino da manhã na Cidade do México e não participou da classificação. O francês, contudo, não vai largar em último, uma vez que as duas McLaren têm punições pela troca do motor e formarão a última fila.

Nos momentos finais do Q1, não houve surpresas: além de Gasly, foram eliminadas as duas Haas e as duas Sauber.

Na segunda parte da classificação e com todos os pilotos usando os ultramacios, mais problemas para a Toro Rosso, com Brendon Hartley ficando pelo caminho reclamando de falta de potência e causando uma bandeira amarela que atrapalhou a primeira tentativa de alguns pilotos. As duas Williams e as duas McLaren tiveram de abortar suas voltas.

Massa e Stroll chegaram a voltar à pista, mas não conseguiram um lugar no top 10, mesmo sem Hartley e sem as McLaren que, já sabendo que largariam da última fila, sequer tentaram uma volta rápida na classificação. Massa fez o 11º tempo e seu companheiro, o 12º.

A um minuto do término do Q3, Max Verstappen era o dono da melhor marca da tarde. O holandês, que realizou grande corrida nos Estados Unidos, deixava tanto Lewis Hamilton e quanto Sebastian Vettel para trás, porém o alemão conseguiu superá-lo na última volta feita no circuito, em 1min16s488.