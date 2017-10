Com luta apertada entre três equipes, Verstappen lidera treino no México

Márquez aperta ritmo no fim e ponteia segundo treino da Moto2 na Malásia. Lüthi fecha em quarto, com Morbidelli em 6º

Álex Márquez apertou o ritmo no treco final da sessão e garantiu a liderança do segundo treino da Moto2 em Sepang. 0s034 mais lento, Lorenzo Baldassarri ficou em segundo, à frente de Miguel Oliveira. Vice-líder do Mundial, Tom Lüthi fez o quarto tempo, com Franco Morbidelli aparecendo apenas em sexto