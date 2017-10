Perto do tetra, Hamilton já está entre melhores da história para os rivais

Do UOL, na Cidade do México (MEX)

Prestes a se tornar apenas o quinto piloto na história da F1 a conquistar quatro títulos mundiais, Lewis Hamilton está conseguindo algo raro na categoria: se tornou uma unanimidade no paddock. Tanto que até o rival Fernando Alonso coloca o piloto britânico, que precisa de pelo menos um quinto lugar na corrida que tem largada às 17h, entre os cinco melhores da história.

“Ele conseguiu vencer em todas as categorias antes de chegar à F1, e depois conseguiu ter performances muito competitivas em todas as temporadas que fez, tirando uns dois anos em que teve problemas com Jenson [Button]. Mas Lewis é um campeão que conseguiu vencer com carros muito bons, como nos últimos três anos, com carros bons, como em 2010 e 2012, e com carros ruins, como em 2009. E não há muitos campeões que podem dizer isso”, explicou Alonso ao UOL Esporte.

Quem tem visto de perto o grande momento do inglês é seu companheiro Valtteri Bottas. O finlandês, inclusive, destaca algo que muitas vezes passa despercebido sobre o inglês: seu lado trabalhador.

“Obviamente, ele é muito talentoso naturalmente, é muito rápido. Mas ele também trabalha duro para ter seus resultados, o que é algo que muitas pessoas não sabem. E a experiência dele fica clara em várias coisas, como no acerto do carro. Ele é muito bom em acertar o carro e sempre encontra o melhor acerto para o final de semana.”

A qualidade de Hamilton também é reconhecida pelos mais novos. Fazendo suas primeiras corridas na Fórmula 1, Pierre Gasly revelou que sempre teve o inglês como referência.

“Acho que ele é uma lenda da F-1. É um piloto com muito talento, sempre foi muito rápido, mas acho que agora ele se tornou praticamente imbatível. Quando eu era pequeno, me inspirava nele e, para mim, é um dos melhores pilotos da história da F-1. É ótimo estar no grid com ele, mesmo que não estejamos lutando juntos.”

Felipe Massa concorda com o francês e coloca Hamilton entre os quatro melhores da história. “Para mim, os quatro melhores são Senna, Schumacher, Hamilton e Alonso”, revelou.

Os comentários são bem-vindos por Hamilton, que salienta a importância de ser reconhecido por quem sabe o que está falando. “Fico muito feliz em ouvir os comentários dos outros pilotos. Geralmente, não ligo para o que as pessoas dizem, mas ouvir isso de gente que você respeita, que pilota junto com você, é um dos maiores elogios que você pode ter, porque eles sabem o quão difícil é ser consistente", disse ele.