Hernanes faz duas vezes em vitória do São Paulo; assista os gols

Brasileirão Classificação e jogos

O São Paulo saiu na frente contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. De falta, Hernanes fez um bonito gol no Morumbi no fim do primeiro tempo.

O Cruzeiro teve a chance de sair na frente com Sassá. No entanto, o atacante do Cruzeiro desperdiçou a oportunidade no pênalti.

O atacante Sassá recompensou a torcida nos primeiros minutos do segundo tempo. Sassá acertou um belo voleio e empatou. O atacante ainda virou o jogou minutos depois.

Quando tudo parecia perdido, o São Paulo buscou o resultado. Primeiro, Arboleda fez de cabeça e depois, de pênalti, Hernanes definiu o placar em 3 a 2.