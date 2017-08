Com narração: veja os gols da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Brasileirão Classificação e jogos

Oito jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorreram neste fim de semana. Os principais foram as vitórias de Atlético-MG, Botafogo e São Paulo, além do empate entre Vasco e Palmeiras. Santos e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira, e Chapecoense e Corinthians fecharão a rodada em 23 de agosto. Confira os gols deste fim de semana com narração do UOL Esporte.

Clique abaixo também para ver o relato e os gols separadamente de cada partida da 20ª rodada.

Botafogo 1 x 0 Grêmio

Atlético-PR 4 x 1 Bahia

Vasco 1 x 1 Palmeiras

Atlético-MG 2 x 0 Flamengo

Sport 0 x 0 Ponte Preta

Vitória 0 x 1 Avaí

Atlético-GO 1 x 0 Coritiba

São Paulo 3 x 2 Cruzeiro