Vinicius Jr. dedica gols para família e lamenta suposta injúria racial

Brasileirão Classificação e jogos

Na última quarta-feira (16), o atacante Vinicius Jr. passou por um episódio triste, pois a família dele alegou ser vítima injúria racial no jogo entre Botafogo e Flamengo. Neste sábado (19), porém, o atacante fez dois gols e dedicou a atuação justamente para a família.

"No jogo passado teve esse acontecido. É muito triste ainda ter isso no Brasil, mas bola para frente. Tenho que fazer gols", afirmou em entrevista ao Premiere.

Vinicius Jr. também comentou sobre a parceria com Lucas Paquetá, já que eles eram companheiros no Sub-20 do Flamengo e desta vez jogaram juntos no profissional, ambos desde o início da partida.

O artilheiro da noite até soltou um palavrão em entrevista ao vivo para o Premiere: "o Paquetá ajudou pra c.... Hoje a gente passou o dia combinando jogadas e deu tudo certo". O passe do segundo gol de Vinicius foi de Paquetá.

Paquetá é meia, mas atuou como centroavante e disse que pretende se aperfeiçoar nessa função: "essa situação é engraçada. Sempre brinquei com pessoal, entrei e dei meu melhor. Agora é aperfeiçoar em cada posição. Quando a oportunidade aparecer, tenho que aproveitar e hoje consegui ajudar".