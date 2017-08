Com gol de Hernanes, São Paulo empata com Avaí e segue fora da degola

Brasileirão Classificação e jogos

Hernanes salvou o São Paulo de novo. O time do Morumbi perdia para o Avaí até os 34min do segundo tempo deste domingo (20), na Ressacada, em Florianópolis (SC), quando o camisa 15 marcou de pênalti e determinou um empate por 1 a 1. Com isso, evitou ser ultrapassado pelo rival e se manteve fora da zona de rebaixamento ao menos até o término da rodada – ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que visitará o Palmeiras às 19h (de Brasília).

O São Paulo chegou a 23 pontos neste domingo e se manteve à frente do próprio Avaí, que tem 22. O time tricolor é o 16º colocado – última posição entre os que não estão na faixa da degola –, mas tem apenas um ponto à frente da Chapecoense, que agora tem duas partidas a menos – enfrentará o Palmeiras ainda neste domingo, fora de casa, e receberá o líder Corinthians na quarta-feira (23) em partida que havia sido adiada.

O melhor: Hernanes

São cinco gols em cinco jogos desde que Hernanes voltou ao São Paulo. O número é expressivo para um meio-campista, mas isso é apenas parte da importância que o camisa 15 adquiriu em pouco tempo na equipe tricolor. É ele o responsável por praticamente toda a articulação ofensiva; é ele que dá opção aos zagueiros e laterais na saída de bola; é ele que dita o ritmo e contém o ímpeto quando necessário.

O pior: Cueva

Em algum momento, Cueva já foi dono do São Paulo como Hernanes é hoje. Neste domingo, porém, o peruano mais uma vez foi apenas sombra do camisa 10 que já brilhou na equipe tricolor. Participou pouco do ataque, recompôs mal e sobrecarregou o lado esquerdo nas ações defensivas.

São Paulo mantém retrospecto ruim contra rivais diretos

O resultado confirmou uma sina do São Paulo nesta temporada: os paulistas têm perdido muitos pontos para rivais que estão na metade inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Já havia sido assim contra Atlético-GO (2 a 2 no Morumbi), Chapecoense (0 a 2 em Chapecó), Coritiba (1 a 2 no Morumbi) e Bahia (1 a 2 em Salvador), para citar apenas o período em que o time é comandado por Dorival Júnior.

Vento protagoniza o jogo no primeiro tempo

Um elemento externo foi um dos principais protagonistas do jogo deste domingo – sobretudo no primeiro tempo. Com forte vento na Ressacada, houve vários lances em que isso interferiu e mudou a direção da bola. Sidão, goleiro do São Paulo, proporcionou ao menos dois momentos de emoção antes do intervalo por ter errado o timing.

Sidão é novidade, mas Douglas brilha

Colocado pelo técnico Dorival Júnior no lugar de Renan Ribeiro, que havia sido o goleiro titular do São Paulo nas 20 rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro, Sidão era uma das grandes atrações da partida deste domingo. No primeiro tempo, contudo, não foi ele o principal nome entre os que defendiam as metas na Ressacada. Numa partida equilibrada e com poucas oportunidades claras, Douglas brilhou mais uma vez pelo Avaí.

Segundo tempo começa com Avaí melhor, e torcedores reclamam

A etapa final começou com superioridade do Avaí. Com marcação mais adiantada, os donos da casa dominaram as ações e tiveram duas oportunidades logo aos 3min, quando Juan finalizou duas vezes. Foi o suficiente para que os torcedores do São Paulo se revoltassem na rede social Twitter.

De que adianta fazer um jogão contra Cruzeiro e chegar contra o Avaí e fazer esse jogo ridículo até agora? — mlk neutro (@chumprego) August 20, 2017

Tô achando o Jucilei péssimo nesse jogo contra o Avaí. — d@rlan (@eudarlan) August 20, 2017

São Paulo x Avaí dois times lixo... Digno de série B jogo horrível — Fernando Almeida (@nandofasgold) August 20, 2017

Cada ataque do Avaí é uns 10 pai nosso que eu rezo p Deus ajudar o Sidão, maluco ruim do crl — Marco Asensio (@chefedocartel) August 20, 2017

Sao paulo e o time mais inconstante de todos

Em um domingo ganha de virada

No outro empata com o avai — brabo de mais (@Possesed_Kill) August 20, 2017

Avaí sai na frente na Ressacada

A superioridade do Avaí chegou a arrefecer no segundo tempo, mas o time da casa conseguiu um pênalti quando o ritmo da partida havia diminuído. Aos 22min, Edimar derrubou Willians dentro da área e proporcionou a chance para Júnior Dutra abrir o placar dois minutos depois.

Júnior Dutra perde a chance de definir a partida

Quando o Avaí vencia por 1 a 0, Sidão cometeu um erro que poderia ter sido determinante. O goleiro saiu jogando mal e proporcionou uma chance clara para Júnior Dutra, que havia anotado de pênalti o gol dos donos da casa. No entanto, o atacante desperdiçou. "Adivinhei a jogada por conhecer o Sidão. Bati bem, mas ele fez a defesa", avaliou.

E eu pergunto: se fosse o Romulo que perdesse aquele gol que o Júnior Dutra perdeu? Até a minha mãe fazia. Dois times ruins. Tá louco. — Bibi Souza Floripa (@BibiSFloripa) August 20, 2017

@EnsinaRomario ensina o Cavani e o Junior Dutra — Brwnnao Games (@Brwnnao) August 20, 2017

E JÚNIOR DUTRA PODIA TER MATADO O JOGO QUANDO TAVA 1 X 0 AVAÍ

SE FOSSE CONTRA O CORINTHIANS, O CORNO FAZIA... https://t.co/ aP4N3uuLgX — TIMÃO SHOW (@_tshow) August 20, 2017

Se o Junior Dutra não tivesse perdido aquele gol... — Carol (@sweetchildd_) August 20, 2017

O Avaí pecou em não matar o jogo com o Júnior Dutra... — sem oba oba (@Victorsccp9) August 20, 2017

é tudo culpa do Junior Dutra — joao (@joaoluba_) August 20, 2017

QUE CHANCE PERDIDA!!!!!!! Júnior Dutra fica CARA A CARA com Sidão e desperdiça a chance de fazer 2 a 0! #AVAxSAO — Esporte Online (@esporteonIine) August 20, 2017

Parabéns Junior Dutra, perdeu o gol da vitória — Will ? (@wschimdt) August 20, 2017

Hernanes salva o São Paulo de novo

Como tem acontecido desde que foi contratado, o meio-campista Hernanes salvou o São Paulo novamente neste domingo. O Avaí vencia e era superior quando Pedro Castro cometeu pênalti infantil ao colocar a mão na bola após cruzamento. Aos 34min, a despeito de ter batido mal, Hernanes fez a bola passar por baixo de Douglas e empatou o jogo.



Hernanes 5 jogos e 5 gols. Se escapar do rebaixamento, mais da metade dos méritos será dele. — Douglas Schimidt (@DougSchimidt87) August 20, 2017

As únicas jogadas que saem são dos pés do Hernanes, mas é muito pouco pra um clube tão grande. — Danilo (@danilowiski) August 20, 2017

5 jogos

5 gols

TE AMO @hernanes ??? — Idfc (@jp_spfc_top) August 20, 2017

E pontos positivos ?

Hernanes decide jogos.

Ele é o cara pra salvar o SPFC.

Ele e a torcida. #SPFC — Beto (@Beto_Morumbi) August 20, 2017

hernanes carrega esse time nas costas — rave (@lawrsmila) August 20, 2017

Hernanes carregando o São Paulo nas costas — Lipe (@TheCheatedboy) August 20, 2017

Hernanes para nas mãos de Douglas

O mesmo Hernanes quase fez o segundo do São Paulo aos 40min do segundo tempo. O camisa 15 cobrou falta com precisão, mas Douglas impediu a virada do São Paulo.

Na próxima rodada

O próximo rival do São Paulo no Campeonato Brasileiro será o Palmeiras. O clássico está marcado para o dia 27 de agosto, no Allianz Parque. O Avaí, por sua vez, atuará mais uma vez como mandante: receberá na mesma data a Chapecoense em outro duelo recheado de rivalidade local.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 SÃO PAULO

Data: 20 de agosto de 2017 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (21ª rodada)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: José Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna (ambos de RS)

Cartões amarelos: Diego Tavares (Avaí); Arboleda (SP), Hernanes (SP), Edimar (SP)

Gols: Júnior Dutra, aos 24min, e Hernanes, aos 34min do segundo tempo

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Airton e Capa; Judson, Luan (Luan Pereira), Pedro Castro e Juan (Diego Tavares); Joel (Willians) e Júnior Dutra

Técnico: Claudinei Oliveira

São Paulo: Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Jucilei (Jonathan Gómez) e Hernanes; Marcos Guilherme, Cueva (Lucas Fernandes) e Gilberto (Denilson)

Técnico: Dorival Júnior