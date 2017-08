Santos empata com Coritiba e perde chance de encostar no Grêmio

Brasileirão Classificação e jogos

Com a derrota do Corinthians e o empate do Grêmio na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos poderia aproveitar para ganhar força na briga pelo título. Porém, o time ficou no empate por 0 a 0 e jogou mal contra o Coritiba em um Couto Pereira encharcado pela chuva. Foi o terceiro empate seguido do Peixe.

Com o resultado, o time de Levir Culpi segue em terceiro lugar e fica com 37 pontos, três a menos que o Grêmio e dez a menos que o líder Corinthians. Já o Coritiba está em 14º, com 26 pontos.

Os primeiros minutos de jogo foram agitados. O Coritiba arriscou dois chutes perigosos de fora da área. Depois o Santos equilibrou a partida com jogadas rápidas e mais posse de bola. Porém, com o passar do tempo, a partida ficou mais lenta. Os dois times tocaram bola sem criatividade e foram para o intervalo no 0 a 0.

A partida melhorou no segundo tempo, com chances de gol para as duas equipes. Mas apareceram erros de finalização do Santos e também o goleiro Vanderlei, com duas defesas difíceis. Erros de passe também se tornaram freqüentes. O Peixe até criou mais uma chance de gol com Bruno Henrique, que desperdiçou. E no resto do jogo faltou criatividade para as duas equipes.

Os piores: atacantes do Santos

Os atacantes do Santos estavam em uma noite ruim neste domingo. Copete não conseguiu dar continuidade na maioria das jogadas. Bruno Henrique perdeu uma das melhores oportunidades aos 32min do 2º tempo, quando ficou frente a frente com Wilson e chutou a bola em cima dele. E Kayke, que teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, finalizou mal, sempre para fora, e foi substituído por Nilmar.

Estreia de Nilmar

Mesmo após fazer recondicionamento físico, Nilmar nem seria relacionado para o jogo, mas Ricardo Oliveira sentiu dores nas costas, o que mudou os planos de Levir. Então o novo reforço foi para o jogo e teve chance de entrar aos 21min do segundo tempo. Ele tocou pouco na bola e não criou perigo para o Coritiba.

Defesa forte

Se o ataque está mal, pelo menos a defesa do Santos está firme. Este foi o quarto jogo consecutivo que o Peixe passou sem sofrer gol.

Blitz repentina

No primeiro lance do jogo, o Coritiba já conseguiu armar um ataque que terminou com um chute perigoso de Alan Santos, desviado no caminho. Depois da cobrança de escanteio, a sobra ficou com Alecsandro, que também acertou um chute perigoso.

Próximos jogos

O Coritiba vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, também em casa. O jogo será na segunda-feira (28). Já o Santos viajará até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no domingo (27).

CORITIBA x SANTOS

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 24/08/2017

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Cartões amarelos: Marcio (CTB), Matheus Galdezani (CTB), Lucas Lima (SAN), Neto Berola (CTB)

CORITIBA

Wilson; Léo, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; João Paulo, Alan Santos, Galdezani (Neto Berola) e Carleto (Filigrana); Iago (Anderson) e Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Verissimo e Zeca; Alisson, Léo Cittadini e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke (Nilmar)

Técnico: Levir Culpi