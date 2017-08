Levir critica desempenho do ataque: "precisamos melhorar"

Do UOL, em São Paulo

Nos últimos três jogos do Santos pelo Campeonato Brasileiro, o time não fez nenhum gol. Foram três empates por 0 a 0. Isso deixou o técnico Levir Culpi preocupado após a partida contra o Coritiba, neste domingo (20).

"A gente não faz gols há três jogos. É muito pouco para a qualidade do nosso ataque. Faltou encaixar o último passe. Se você levar em consideração o ataque que temos, precisamos melhorar".

O ataque do Santos ganhou um reforço: Nilmar se condicionou fisicamente e estreou pelo time neste domingo, entrando no segundo tempo. Levir acredita que ele pode se encaixar bem no setor ofensivo da equipe.

"O maior problema que tinha era colocar o Nilmar em situação de jogo. Mas ele participou de coletivos e está bem. Estamos muito bem servidos. Vai ficar até ruim, porque não dá para escalar todos atacantes. Mas o Nilmar vai ser importante, porque é rápido. E nossa ideia é ter muitos jogadores rápidos", analisou o técnico.