Robinho comanda virada e Atlético bate Cruzeiro em clássico no Mineirão

Os momentos opostos de Cruzeiro e Atlético se equipararam neste domingo e o sexto clássico mineiro do ano, último da temporada, terminou com vitória alvinegra por 3 a 1 no Mineirão. Thiago Neves abriu o placar do jogo, mas o Galo virou com Otero e Robinho, que marcou dois golaços e foi o nome do jogo.

Apesar da condição de visitante e com sua torcida em minoria, o Galo levou a melhor no apito final e acabou com a invencibilidade de mais de quatro meses (16 jogos) do rival dentro de casa. No tira-teima de 2017, também deu Galo: três vitórias, contra dois triunfos do Cruzeiro e um empate.

Com o resultado, o Cruzeiro fica com 47 pontos e deixa suas chances de título ainda mais remotas. Além do estímulo natural de uma vitória em clássico, os três pontos caíram bem para o Atlético, que agora vai aos 41 pontos, segue confiante em uma vaga na próxima Libertadores e deixa a ameaça do Z-4 para trás.

O melhor: Robinho acordou e decidiu

Anulado no primeiro tempo, muito por causa da boa marcação do Cruzeiro, o atacante Robinho acordou no segundo tempo e foi o nome da virada atleticana. No primeiro gol, foi dele o lançamento para Fábio Santos colocar a bola na área. No lance da virada, o camisa 7 de um corte seco no marcador e bateu com muita categoria para virar.

Contra-ataque mortal marca primeiro tempo que Atlético saiu no lucro

O Atlético começou a partida se defendendo bem, mas com dificuldades para armar as jogadas, enquanto o Cruzeiro precisou de alguns minutos para tomar as rédeas. Aos oito minutos, o Galo ameaçou primeiro com Adilson, cabeceando rente à trave de Fábio. A resposta celeste veio com Diogo Barbosa, que colocou muito veneno em chute no cantinho, mas viu Victor tirar seu gol. Aos 30, a primeira falha atleticana no jogo foi mortal. Valdívia perdeu a bola e o Cruzeiro encaixou um belíssimo contra-ataque, começando com um drible de Arrascaeta, passando por Diogo Barbosa, a ajeitada de Rafinha e uma batida com categoria de Thiago Neves. A partir daí, a Raposa passou a dominar o rival e até construiu mais chances de ampliar o marcador.

Cirúrgico, Atlético vira partida em melhor momento do Cruzeiro

Bruno Cantini/Atlético-MG

O Cruzeiro continuou melhor no segundo tempo. Além de esfriar as tentativas de ataque do rival, a equipe de Mano ainda seguiu ameaçando nos contra golpes. De fora da área, Rafinha carimbou o travessão de Victor. Em outro momento, o goleiro atleticano foi novamente exigido em outro bom chute de Diogo Barbosa. Mas foi justamente no bom momento celeste que o Atlético virou o jogo. Primeiro com Otero, aproveitando o vacilo da zaga estrelada e marcando de cabeça. Depois com Robinho, que recebeu o passe de Fábio Santos, deu um corte seco em Henrique e bateu colocado para marcar o segundo.

Cazares ajuda na criação e contribui para novo golaço de Robinho

Promovido ao campo de jogo aos 12 minutos do segundo tempo, Cazares entrou para tentar dar mais organização no setor criativo e conseguiu. Aos 35, o equatoriano trouxe a bola para o meio da área e soltou bem para Robinho anotar o terceiro gol alvinegro, liquidando a fatura com um golaço. 3 a 1 placar final.

Fred revê Manoel, pouco participa e passa em branco

A última vez que Fred e Manoel estiveram em campo juntos, o atacante atleticano foi expulso por dar uma cotovelada no zagueiro e prejudicou sua equipe por mais de 60 minutos no clássico pelo estadual. Desta vez, o camisa 9 atuou por 90 minutos, mas esteve bastante isolado no ataque atleticano. Seu melhor momento foi a participação no gol de Otero, que deixou tudo igual naquela altura da partida.

Oswaldo iguala duelos particulares com Mano

Vencedor do clássico, Oswaldo igualou seu duelo particular contra Mano Menezes. A partida no Mineirão foi o oitavo encontro entre os treinadores. Nos duelos anteriores, Mano venceu por três vezes e empatou duas, sendo derrotado pelo comandante alvinegro em outras duas ocasiões. O jogo mais recente aconteceu em outubro do ano passado, quando o Corinthians goleou o Corinthians de Oswaldo por 4 a 2.

CRUZEIRO 1x3 ATLÉTICO-MG

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data/Hora: 22/10/2017, às 17h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo F. Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (CBF/RJ)

GOLS: Thiago Neves, 30'1ºT (1-0); Otero, 15'2ºT (1-1); Robinho, 21'2ºT (1-2); Robinho, 35'2ºT (1-3)

Cartões amarelos: Alisson, Henrique (CRU); Leonardo Silva, Robinho, Gabriel (CAM)

Cartão vermelho: Não teve.

Público/Renda: 33.112 pagantes/35.921 presentes/R$1.060.901,00.

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha (Rafael Sóbis - 23'2ºT) e Thiago Neves; Alisson (Elber - 20'2ºT) e Arrascaeta. Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo (Yago - Intervalo); Robinho, Valdívia (Cazares - 12'2ºT) e Otero (Clayton - 22'2ºT); Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira.