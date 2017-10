Palmeiras atropela Grêmio em Porto Alegre e pressiona líder Corinthians

Brasileirão Classificação e jogos

Três jogos, três vitórias. Alberto Valentim, em meio à luta para provar no dia a dia que merece uma chance para ser efetivado como técnico do Palmeiras, não poderia esperar um início melhor. Neste domingo, o clube alviverde se colocou ainda mais forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro: vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, e a diminuição da desvantagem em relação ao líder e arquirrival Corinthians.

Dono de um segundo tempo avassalador – Dudu e Moisés definiram o resultado em menos de dez minutos (o capitão ainda anotou o terceiro, enquanto Michel diminuiu para o Grêmio) -, o Palmeiras chegou aos 53 pontos, assumiu a vice-liderança e colou no Corinthians. Seis pontos separam os dois rivais paulistas, sendo que o time alvinegro ainda entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Enquanto o Palmeiras se sustenta na disputa pelo troféu da Série A, o Grêmio, que utilizou apenas os titulares Michel e Luan desde o início do jogo, cai na tabela de classificação. A equipe comandada por Renato Portaluppi, estacionada com 50 pontos, ocupa a quarta posição.

A terceira vitória de Valentim aproxima o Palmeiras do Corinthians, mas o técnico-interino terá outro desafio antes do esperado encontro com o rival, no dia 5 de novembro. Na segunda-feira, dia 30, a equipe alviverde recebe o Cruzeiro, no Allianz Parque. O Grêmio, focado no jogo de quarta contra o Barcelona, no Equador, pela Copa Libertadores, pega o Avaí no domingo.

Quem foi bem: Dudu

O capitão palmeirense cresceu novamente sob o comando de Alberto Valentim. Diante do Grêmio, foi decisivo. O camisa 7 anotou dois gols na Arena e comandou a importante vitória que aproxima o Palmeiras da briga pelo bicampeonato nacional.

Quem foi mal: Arroyo

Contratado como uma alternativa à saída de Pedro Rocha, Arroyo novamente decepcionou. No primeiro tempo, por exemplo, demorou a finalizar e permitiu a Mayke praticamente evitar o gol gremista. No segundo, apagado depois do Palmeiras construir o resultado, decepcionou e saiu vaiado pela torcida.

Borja ganha sequência e agrada

Depois de dois meses, Miguel Borja, enfim, ganhou uma nova chance como titular do Palmeiras. Sem Willian, que sofreu um edema na coxa e vai desfalcar o time por até três semanas, o interino Alberto Valentim confiou no colombiano, que agradou. O camisa 9 mostrou boa movimentação e foi fundamental na construção do segundo gol alviverde: Moisés pegou a sobra de um forte chute do centroavante, que, quase sem ângulo, obrigou Paulo Victor a fazer boa defesa.

Palmeiras avassalador

Um primeiro tempo morno. Um segundo de "manual". O Palmeiras precisou de apenas seis minutos para praticamente definir o resultado no Rio Grande do Sul. Aos 3min, Dudu arriscou de longe e viu a bola desviar em Marcelo Oliveira antes de entrar nas redes de Paulo Victor. Aos 9min, Moisés aproveitou rebote do goleiro gremista para ampliar. O Palmeiras não diminuiu o ritmo e acabou recompensado aos 17min, quando Dudu anotou o terceiro.

Grêmio sente gol e cede

Mesmo com um time majoritariamente formado por reservas, o Grêmio encarou bem o Palmeiras durante a primeira etapa. No entanto, o "azar" de Paulo Victor logo no início do segundo tempo, que não conseguiu evitar o gol de Dudu após desvio de Marcelo Oliveira, abateu o time gaúcho. A equipe de Renato Portaluppi abusou de jogadas individuais e cedeu muitos espaços ao Palmeiras, que aproveitou para construir um tranquilo resultado, mesmo com o gol de Michel aos 33min.

Renato Gaúcho empurra Luan para o campo

Na comemoração do gol do Grêmio, Luan foi avisado por Renato Gaúcho que sairia do jogo. Prontamente saiu, sem perceber que o árbitro Ricardo Marques Ribeiro não havia autorizado a troca e a entrada de Dionathã. Luan já estava no reservado quando, Renato Gaúcho, percebendo que o time tricolor ficaria com um a menos, empurrou o gremista para dentro de campo. Ele voltou já com a jogada em andamento e acabou levando amarelo pois não teria sido autorizado a entrada. Minutos mais tarde a troca foi devidamente feita.

Alberto Valentim dá chance a Deyverson

Antigo titular absoluto com Cuca, Deyverson ganhou a primeira chance com Alberto Valentim neste domingo. Preterido nos dois primeiros jogos do interino, o centroavante substituiu Borja quando a partida se encontrava definida. O camisa 16 foi quem mais perdeu espaço desde a demissão do antigo treinador.

Suspenso

Apesar da vitória, Valentim contou com uma notícia ruim na Arena Grêmio. O meio-campista Bruno Henrique recebeu o terceiro amarelo e está suspenso do jogo contra o Cruzeiro. O interino, desta forma, não vai poder novamente repetir o time que considera ideal.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 3 PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22 de outubro de 2017 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Publico: 16.238 pagantes (18.388 total)

Renda: R$ 536.774,00

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Cartões Amarelos: Michel e Luan(Grêmio); Bruno Henrique (Palmeiras)

Gols:

GRÊMIO: Michel, aos 33min do 2º tempo

PALMEIRAS: Dudu, aos 3min e aos 20min do 2º tempo; e Moisés, aos 9min do 2º tempo

GRÊMIO: Paulo Victor; Léo Moura, Bruno Rodrigo (Jailson), Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Michel e Kaio; Everton, Luan (Dionathã) e Arroyo (Beto da Silva); Jael.

Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés (Raphael Veiga); Keno, Miguel Borja (Deyverson) e Dudu.

Técnico: Alberto Valentim.