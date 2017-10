Corinthians pega a Ponte com 8 pendurados antes de "final" com Palmeiras

Thiago Ribeiro/AGIF Atacante Jô é um dos pendurados com dois cartões amarelos no Corinthians

O Corinthians viu a vantagem sobre os rivais diretos pelo título cair para seis pontos depois de ser derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 no Engenhão. Esta, porém, não é a única má notícia para o time paulista, que pode enfrentar o Palmeiras daqui a duas rodadas com um time bastante desfigurado.

Oito jogadores do Corinthians enfrentarão a Ponte Preta, no próximo domingo (29), pendurados com dois cartões amarelos. Seis são titulares do time: Cássio, Balbuena, Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Jô. Além deles, o zagueiro Pablo, que se recupera de lesão, e Camacho, reserva da equipe, também estão na mesma situação.

O líder do Campeonato Brasileiro vive uma fase extremamente instável no segundo turno, com apenas 12 pontos em 11 partidas disputadas. O aproveitamento corintiano caiu de 82% (47 pontos na primeira metade do campeonato) para 36%.

Com um ponto somado nos últimos três jogos, o Corinthians viu o Palmeiras tirar oito pontos de diferença - a equipe de Alberto Valentim venceu os últimos três duelos. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Cruzeiro no Allianz Parque na próxima segunda-feira (30).

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar no dia 5 de novembro, domingo, em Itaquera. Depois do confronto direto, mais seis rodadas do Brasileirão serão disputadas.