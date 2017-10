Palmeiras distribui gols e sobe. No Corinthians em queda, só dupla salva

Cesar Greco/Ag. Palmeiras Sobe e desce: Dudu fez 3 gols nos últimos 3 jogos; Rodriguinho está zerado no returno

Ao lado do Santos, o Palmeiras se colocou como o principal perseguidor ao líder Corinthians nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas sob o comando do técnico Alberto Valentim, o time alviverde cresceu muito pela produção ofensiva e o jogo coletivo, que fez os gols serem melhor distribuídos. É o efeito contrário ao do arquirrival, que depende de lampejos individuais para se sustentar na ponta.

Melhor ataque da segunda parte do campeonato junto com o Botafogo, o Palmeiras dividiu os seus 18 gols entre 11 atletas diferentes. No Corinthians, em contrapartida, apenas Jô e Clayson fizeram os oito gols marcados no returno, marca que deixa o líder como o terceiro pior neste quesito na reta final da competição.

De acordo com o Footstats, este "time inteiro" de goleadores coloca o Palmeiras como o líder do segundo turno na divisão dos gols. Já o Corinthians ocupa o lado oposto da tabela neste item. Na fase mais aguda do campeonato, o time de Alberto Valentim se consolida ofensivamente enquanto o de Fábio Carille depende cada vez mais do centroavante (Jô) e do principal reserva (Clayson) para superar as defesas adversárias.

Jadson, autor de quatro gols no 1º turno, não balança as redes desde julho

Nomes como Jadson (quatro gols no Brasileiro), Rodriguinho (três) e Romero (dois), fundamentais no primeiro turno histórico, perderam o "faro goleador". O camisa 10 não marca desde o dérbi contra o Palmeiras, ocorrido em julho. Rodriguinho não balança as redes desde a 19ª rodada, enquanto o jejum do paraguaio é ainda maior: quatro meses.

Enquanto apenas Jô e Clayson se salvam neste returno pelo lado corintiano, o Palmeiras contou com a artilharia de titulares importantes como Willian, Jean, Dudu e Moisés; coadjuvantes em ascensão como Bruno Henrique, Keno e Egídio; e reservas do porte de Alejandro Guerra, Deyverson e Hyoran. Até Miguel Borja, maior investimento na temporada [R$ 35 milhões], desencantou no returno após 120 dias de jejum.

Esta eficiência ofensiva maior já colocou o Palmeiras como dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O time alviverde terminou a primeira metade da Série A com quatro gols a menos do que o arquirrival (32 a 28). Hoje, restando oito rodadas, o atual campeão nacional possui 46 gols e lidera o quesito – o Corinthians é o terceiro com 40, ao lado do Flamengo.

Borja quebrou um longo jejum ao anotar um gol contra a Ponte Preta

O setor ofensivo do Palmeiras cresceu especialmente após a promoção de Alberto Valentim. Neste curto período de três jogos, o atual campeão reduziu em oito pontos a desvantagem em relação ao arquirrival. São oito gols marcados em dez dias e um trabalho de bola muito mais cuidadoso. Pelo menos esta é a análise do meio-campista Moisés, que recentemente também defendeu a efetivação do comandante para 2018.

"Ele tem nos passado muita confiança e trabalhado muito a posse de bola, sempre fazendo dois ou três toques rápidos. Está todo mundo movimentando e aparecendo bem, assimilando muito bem [as ideias e conceitos do treinador]. Ele tem méritos nesta nossa campanha a partir do jogo contra o Atlético-GO", destacou o camisa 10 palmeirense.

O Palmeiras prima pela melhora ofensiva e o Corinthians faz uma autocrítica neste momento de pressão. Se Moisés considera o trabalho recente imposto por Valentim como importante, Rodriguinho vê a falta de eficiência no ataque como a grande responsável pela queda vertiginosa do time de Fábio Carille no segundo turno – é apenas o 16º no returno.

"Falta efetividade. Esta é a palavra! A gente não está jogando mal, está jogando bem. Estamos criando a oportunidade de gol, mas não estamos fazendo. Hoje [segunda-feira], ainda tomamos dois gols de bola parada", analisou o jogador ao Sportv, na saída de campo após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, que derrubou a vantagem para seis pontos em relação a Palmeiras e Santos.