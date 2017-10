São Paulo vence clássico de golaços contra o Santos; veja os gols

Brasileirão Classificação e jogos

O clássico entre São Paulo e Santos, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou com dois belos gols do time tricolor no Estádio do Pacaembu. Marcos Guilherme e Cueva aproveitaram assistências de Hernanes. Depois Alison marcou para o Santos e diminuiu o placar, que terminou 2 a 1 para o São Paulo.

O lance do primeiro gol começou por causa de um belo lançamento de Hernanes, aos 16min do 1º tempo. Ele recebeu a bola após um cabeceio errado de um jogador santista no meio-campo e arriscou um lançamento para entrada da área, cheio de curva. Marcos Guilherme ganhou na velocidade e, frente a frente com Vanderlei, teve frieza para finalizar por cima.

Apenas cinco minutos depois, o São Paulo já ampliou a vantagem e fez 2 a 0 no placar. Cueva iniciou um contra-ataque, tocou para Pratto e correu para área. O argentino passou para Hernanes, que deu um passe preciso de volta para o peruano. Na finalização ele mandou a bola lentamente para o gol.

O gol de Alison saiu aos 33min do 1º tempo. A jogada começou em um escanteio. Depois que Rodrigo Caio afastou a bola de cabeça, o volante arriscou um chute de primeira, com a perna esquerda, e acertou o gol com força e precisão.